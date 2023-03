A közösségi oldal kommentjei kertek végében zúgó gépekről, megzavart éjszakai pihenőkről, a lőtéri tevékenység miatt veszélybe került ingatlanárakról szólnak. Mennyire lett tájékoztatva a lakosság a gyakorlótér, illetve a lőtér eseményeiről?

– Semmi nem történt a lőtéren az utóbbi időben, ami más lett volna, mint bármikor máskor. Nem volt nagyobb gépjárműmozgás, sem intenzívebb hanghatás, és igen, volt lövészet, de máskor is volt. Egyetlen egy dolog volt más: a tájékoztatás és az egyeztetés a honvédség részéről, ugyanis most sokkal jobb volt és részletesebb, mint korábban, és lehet, hogy pont ez fájt egyeseknek. Másfél évvel ezelőtt itt volt Benkő Tibor, az akkori honvédelmi miniszter, aki a színpadon elmondta a lakosságnak nyíltan, hogy tudja, a lövészet zavarja a lakosságot, mert néha pihenés közben is lőnek, de ezt nem tudják elkerülni, mert itt lőtér volt, jelenleg is lőtér van, így a jövőben is lesz zajhatás. Ehhez kérte a lakosság türelmét, s utána szinte az egész napot velünk töltötte. Együtt készítettük az ebédet, beszélgethettek vele Bakonykúti lakosai és akkor senki nem fogalmazott meg semmilyen kritikát. Mindenki egyetértett vele, senki nem mondta, hogy ne lőjenek. Pedig akkor még nem is volt háború a szomszédunkban. Itt most azok lázadoznak, akik akkor, amikor kellett volna, nem jöttek el, mert akkor nem érdekelte őket a dolog. Nem jöttek el és nem tették szóvá – ez a két háló kezd hangadóvá válni.

Benkő Tibor volt honvédelmi miniszter

Fotós: Fehér Gábor / FMH-archív

A legutóbbi éleslövészet mitől volt másabb, hangosabb?

– Már Benkő Tibor korábbi miniszter is elmondta, hogyan érkeznek Magyarországra az új tüzérségi eszközök Németországból. Tavaly, mielőtt bejöttek, a lőtér parancsnoka egyeztetett velem ezekkel kapcsolatban, sőt, még arról is tájékoztatást kaptam, hogy mely földutakat fogják használni. Most, mielőtt elkezdődött ez a lövészet, meglátogatott a gyakorlatot végző tüzéralakulat parancsnoka Bakonykútiban és akkor elmondta, hogy milyen útvonalon érkeznek. Például, hogy bár 80 kilométerre van ide Tata, mégis 160 kilométeres kerülőúton jönnek, mert nem teszi lehetővé minden út ezen eszközök mozgatását, így a Bakonykúti-Gúttamási útszakasz sem. Csak ott mehetnek, ahol a műszaki paraméterek ezt lehetővé teszik.

Befolyásolja a mezőgazdasági tevékenységet a lőtéri aktivitás?

– Onnan fognak lőni, mint ahonnan az orosz gyártmányú hasonló tüzérségi eszközökkel lőttek, csak most a NATO szabványok szerint nagyobb oldaltávolságot kell tartani a röppálya mellett biztonsági okokból, ezért beleesik több mezőgazdasági terület is. Közösen felvettük a kapcsolatot az alakulat parancsnokával és a földhasználókkal. Mindenki beleegyezett, és mindenki megértette, hogy szükség van arra, hogy a magyar katonákat felkészítsék a feladatra. Most készítik elő a földtulajdonosok írásos megállapodását. Ennek részeként őket is, éppúgy, ahogyan az önkormányzatot, külön értesítik az éleslövészet esetén. Újdonság az is, hogy a gazdálkodók vállalják, hogy éleslövészet idején nem mennek ki a földekre, viszont cserébe, ha a mezőgazdászoknak gondja van és emiatt muszáj odamenniük, akkor a honvédség nyitott arra, hogy abban az időintervallumban nem lőnek.

Illusztráció

Az elégedetlenkedők szerint terjeszkedik a lőtér. Igaz ez?

– Valóban volt egy olyan bejegyzés a közösségi oldalon, hogy terjeszkedik a gyakorlótér, de valójában nem. Sokan nem tudják, mi a különbség a gyakorlótér és a lőtér fogalma között. A gyakorlótér 250 négyzetkilométer alapterületű, ezen belül vannak különböző lőterek, ahol az éleslövészet zajlik. Amikor a békefenntartói tevékenységet gyakorolják a Magyar Honvédség alakulatai, akkor nem kell ekkora terület, akkor nem kell ágyúval lőni, de most más kihívások vannak. Most a szomszédban sokkal pusztítóbb fegyverekkel vívják a háborút, mint annak idején a délszláv válságban. Ez új kihívás a Magyar Honvédség részére, most erre kell felkészülni. Aki 10-15 évvel ezelőtt költözött ide, az nem tudja, hogy a Kincses táborban például egy állandó táborhely volt és hogy gyakorlat idején megtelt az erdő katonával. Az elmúlt húsz évben ott nem volt katona és az azóta ideköltözők közül néhányan emiatt gondolják, hogy terjeszkedik. Bakonykútiban a Petőfi utca utolsó házától 50 méterre kezdődik a gyakorlótér, ahol bármikor megjelenhet katona vagy harcjármű. Korábban ezen a területen is gyakorlatoztak, de már legalább 30 éve nem vették igénybe ezt a részt.

Egyesek aktívan is szeretnének tenni a lőtérhasználat és a zaj ellen. Van-e mód a kompromisszumra?

– Csak egy szűk csoport van, amely ezt valamiért nem akarja megérteni. A többiek mind megértik azt, hogy a magyar katonát nem szabad akadályozni abban, hogy felkészüljön a haza védelmére. Ez nem öncélú tevékenység, hazánk biztonságáért, értünk teszik. Márpedig itt csak magyar katona volt, még csak nem is a szövetségesek gyakorlatoztak itt. Független polgármester vagyok, de maximálisan egyetértek a feladat fontosságával. Az ellenzéktől sem hallok kritikát, hogy miért fejlesztik a honvédséget. Teljesen igaza van a miniszterelnöknek: hogy ki tudjunk maradni a háborúból, ahhoz erő kell, arra fel kell készülni. És hol máshol tehetné ezt a Magyar Honvédség, ha nem itt, hiszen ez Közép-Európa egyik legnagyobb katonai lőtere, ami egy évszázada ott van, ahol.

Fotós: Nagy Norbert / FMH-archív

Lesz-e lövészet, és ha igen, tájékoztatják-e erről a lakosokat és a kirándulókat?

– Fontos, hogy egész éves tájékoztatást kaptunk. A csapatgyakorlótér parancsnoka minden évben – most például március elsején – tájékoztatott minket a teljes éves tevékenységükről, ahol nagyjából jelzik, mikor milyen gyakorlatok lesznek. Mert lesznek, folyamatosan lesznek, ahogyan lesz benne szünet is, de minden hónapban előre megkapjuk pontosan a gyakorlatok idejét. Az információk kint vannak a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján is, ahol a Kéktúra-útvonal elmegy. Ha valaki a buszról leszáll, azonnal láthatja, milyen gyakorlat folyik. A Kéktúra-útvonalra nyugodtan lehet menni, mert a gyakorlótér és nem a lőtér mentén megy el, tehát az biztonságos. Egy a fontos: nem szabad letérni az ösvényről, különösen azoknak nem, akiknek nincsen helyismerete.

Fontos még hozzátennem, hogy az említett éves tájékoztató a Bakonykúti mögötti bázis fejlesztéseivel kapcsolatos tervekről is szót ejt. Mint kiderült, ennek keretében elkészült egy olyan helikopterleszálló a falu mögötti gyakorlótéren, ami éjjel-nappal használható és akár az Országos Mentőszolgálat is használni tudja, tehát bár a gyakorlótéren vagy környékén van, az akkor is a biztonságunkat szolgálja.