- Bárki, aki a Magyar Honvédségben katonai szolgálatot vállal – néhány kivételtől eltekintve -, tartalékos jogviszonyt létesít. Minden belépő a lakhelyéhez legközelebb eső területvédelmi zászlóaljhoz vonul be. Az alapkiképzés öt hét. Aki úgy dönt, hogy komolyabb feladatokat vállal és szerződéses katonának áll valamelyik műveleti katonai alakulatnál, annak további három hét kiképzést kell teljesítenie, aminek része egy lövész szakalapozó képzés. Aki Székesfehérváron vonul be, az a Nagysándor József laktanyában kapja meg a kiképzését – mondta Csányi Henrik, alezredes, az MH 6. Sipos Gyula Területvédelmi Ezred ezredparancsnok-helyettese.

A kiképzés öt hete alatt elméleti és gyakorlati oktatásokon vesznek részt a közkatonák, akik megkapják a szükséges felkészítést ahhoz, hogy a tarsolyukban legyen minden az eredményes helytálláshoz a tűzvédelmi oktatástól kezdve az egészségügyi ismeretken keresztül a műszaki ismeretekig és a tereptan foglalkozásokig bezárólag. Természetesen megismerkednek a Magyar Honvédségnél rendszeresített fegyverekkel is és az ötödik hét végén éleslövészeten vesznek részt. A teljes kiképzés komplex elméleti és gyakorlati vizsgával zárul. A szerződéses katona konkrét feladatának és beosztásának megfelelő további oktatása aztán annál az alakulatnál zajlik, ahová az alapkiképzést követően kerül.

- Azt, hogy valaki végül az önkéntes, vagy a szerződéses jogviszonyt választja, a kiképzés folyamán bármikor eldöntheti. Azt pedig, hogy szerződéses katonaként milyen alakulathoz kerül, a katona érdeklődési köre, illetve az egyes alakulatoknál adott időben elérhető lehetőségek határozzák meg. Ideális esetben a „kereslet és a kínálat” találkozik. Olyan katona azonban biztosan nem lesz, aki az alapkiképzés végén beosztás nélkül marad – hangsúlyozta az alezredes.

Csányi Henrik alezredes

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Amennyiben a kiképzés után továbbra is az önkéntes tartalékos jogviszonyt választja valaki, úgy a vármegye egyik járási századában kap feladatot, ezek mindegyike a vármegye zászlóaljához tartozik. Fejér vármegyében ez a 17. Területvédelmi Zászlóalj. A tartalékos jogviszony előnye, hogy az önkéntes katonák élethelyzetüktől függően, szabadidejüknek megfelelően tudnak feladatokat vállalni.

Milyen feladatai vannak egy önkéntes, tartalékos katonának? - A lehetőségek tárháza áll előtte! A tartalékos állomány első nagy színrelépése Magyarországon a koronavírus járvány idején történt, amikor eleinte a műveleti alakulatokkal közösen, később már önállóan vettek részt olyan feladatokban, mint pl. az intézmények fertőtlenítése, de segítettek a kórházakban, valamint az oltópontokon a betegirányításban is. A tartalékosokat bevonták a külföldi missziókba is, így Irakban és Koszovóban is szolgálnak és tavaly decemberig a déli határszakasz védelmében is részt vettek. Február elejétől már a keleti határvédelemben kapnak feladatokat. Ezekben az önkéntesek nem kötelező jelleggel vesznek részt, hiszen a feladatokat a saját szabadidejük, adott esetben munkahelyi szabadságkeretük terhére vállalják – mondta Csányi Henrik - , aki hozzátette, az önkéntes katonák között jócskán akadnak felsőoktatásban tanuló diákok is.

Az önkénteseknek kötelezően évente 15 kiképzéssel töltött napot kell vállalniuk. Az alezredes azt is hozzátette, ezeknek a katonáknak azért is van becsülete, mert – ahogy fentebb említettük – a saját szabadidejük terhére, család és munka mellett vállalják a feladatokat, amelyekkel nem mellesleg az aktív alakulatok leterheltségét csökkentik. Munkájukért az erkölcsi elismerés mellett anyagi ellenszolgáltatást is kapnak.