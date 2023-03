A Kárpát-medencében számos települést köt össze barátság, testvériség, függetlenül attól, hogy a határon innen vagy éppen azon túl helyezkednek el. Március 29-én Székesfehérváron járt Marjan Cencen. A városháza emeletén, a korona előtt tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a két éve beiktatott diplomata két ügyben is egyeztetett hazánkban, illetve szűkebb pátriánkban. Tárgyalásainak egyik témája saját országa, Szlovénia és Magyarország kapcsolata, ám a nagykövet közvetítői szerepet vállalt Kranj és Székesfehérvár testvérvárosi terveinél is.

Fotós: Fehér Gábor / FMH

Mint kiderült, Kranjban, a szlovén és a magyar országgyűlés házelnökei felavatták Petőfi Sándor mellszobrát, valamint aláírásukkal látták el az együttműködési szándéknyilatkozatot is. A két város közös története úgy folytatódik, hogy egy újabb szoborállításra készülnek, ezúttal a Petőfi parkban lesz majd egy új alkotás.

Székesfehérvár polgármestere is beszélt a sajttájékoztatón. Cser-Palkovics András kiemelte, hogy a két város nagyon közel, mindössze 3-4 órás autóútra fekszik egymástól. A gazdasági, kulturális, sport jellegű és oktatási együttműködéseken túl ez jelentheti azt is, hogy a városok közösen pályázzanak európai uniós forrásokra.

A városok közötti szándéknyilatkozat aláírására Székesfehérváron is sor kerül majd, várhatóan a nyár folyamán, ezt követően igyekeznek a kapcsolatot tartalommal megtölteni.

A nagykövetnek nagyon teszik a város építészete, ezért a polgármester, Cser-Palkovics András előbb a városháza épületét mutatta meg neki, majd az egész belvárost.