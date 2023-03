Az ASKA Alapítvány székesfehérvári telephelye számos kutya életét menti meg évről-évre. Ahhoz, hogy ezt a munkát magas színvonalon végezzék, rendszeresen szükségük van támogatásokra is. Sokan, sokféleképpen segítenek, akár takarókkal, különböző tárgyi adományokkal, vagy éppen élelemmel.

Az ASKA menhelyére érkező állatok eljárás során kerülnek gondozásba. Olyan kutyákról van szó, akiket vagy bántalmaztak, vagy kidobtak, így esetükben magas orvosi költségekkel kell számolniuk a gondozóknak. Most akár már egyetlen telefonhívással vagy SMS küldéssel is 500 forinttal lehet támogatni a menhely működését, egyúttal hozzájárulni ezekhez az orvosi költségekhez. A 13600-58-as telefonszám hívásával támogatható az ASKA Alapítvány.