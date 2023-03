Ennek okai igen változóak, de egy tanácsadói cég szerint többnyire a nem megfelelő bérezés, a rugalmatlan munkabeosztás vagy az előrelépési lehetőségek hiánya áll a mögött, hogy távozni szeretnének a munkavállalók egy-egy helyről. Ugyanekkora az adatokból az is kiderült, hogy a munkavállalók akár kevesebb pénzért is dolgoznának, ha a munkaidejük egy részével maguk rendelkezhetnének. Illetve a felmérés szerint legalább ennyire fontos szempont manapság a home office lehetőség, az alkalmazottak közel harmada úgy véli, hogy otthon is ugyanúgy teljesít, mint az irodai környezetben.