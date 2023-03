A Hiemer-ház házasságkötő termében egy gombostűt sem lehetett leejteni már negyed órával a kezdés előtt sem, annyian voltak kíváncsiak Farkas Bertalanra – az idősebbeknek Berci, a fiatalabbaknak dandártábornok úr – az első és egyelőre utolsó magyar űrhajósra. Telefon érkezik, kisebb dugó van a városban, egy kis türelmet kér a dandártábornok úr, kapjuk a hírt Vitéz Krisztiántól, a Székesfehérvár Jövőjéért Egyesület elnökségi tagjától. Semmi gond, addig alkalmunk nyílik körülnézni ebben az impozáns teremben.

Időközben megérkezik Farkas Bertalan is, leküzdve a forgalmi dugót, a Székesfehérvári Rotary Klubot képviselő Strasszer Krisztina társaságában. Helyet foglalnak, majd az esemény moderátora, Vitéz Krisztián bemutatja a rendezvény illusztris vendégeit és színpadra szólítja a Teleki Blanka Gimnázium 11. osztályos tanulóját, Berger Hanna Sára csillagász tanulót, aki a nyáron megjárta a Portói Egyetem Asztrofizikai Tanszéke által szervezett AstroCampet kurzusát. A háromhetes nemzetközi csillagászati táborba 45 országból mindösszesen 10 diák került be.

Kérdés-felelet Berger Hanna Sárával (k) és Farkas Bertalannal (j). Az érdeklődők kérdéseit az esemény moderátora, Vitéz Krisztián (b) tette fel.

Fotós: Kecskés Zoltán

Berger Hanna Sára inspiráló élményekben gazdag tapasztalatait osztotta meg a hallgatókkal. Szóba került a sokak által ismert ikerparadoxon, a gravitációs vonzás, valamint a galaxisok keletkezése és fejlődése is. Természetesen a kurzusok mellett egyéb más kísérő programok is voltak: sütöttek, főztek, szemetet szedtek, madáretetőket készítettek, sőt még az idősek otthonába is ellátogattak. A tábornak tétje is volt. A tíz résztvevő közül két embert is kiválasztottak a szervezők – köztük a fehérvári hölgyet – akik tudásukkal és elkötelezettségükkel újabb szakmai gyakorlattal gazdagodhatnak idén júliusban. Előadásából az is kiderült, hogy már gyerekkorában elhatározta, hogy csillagász lesz és tudatosan halad ezen az úton. Az érettségi után a Müncheni Műszaki Egyetemen, vagy a Delfti Műszaki Egyetemen szeretne űrmérnöki tanulmányokat folytatni.

Farkas Bertalan egyértelmű választ adott a „Mikor lesz már második magyar űrhajós?" firtató kérdésre.

A csillagász tanuló beszámolóját élvezettel hallgatta Berci bácsi (1980. május 26. és június 3. között töltött egy hetet a világűrben), aki elismerően beszélt Berger Hanna Sáráról, eredményeiről, fantasztikus előadásáról. Viccesen meg is jegyezte, hogy csupán egyetlen dolog fájt neki, hogy amikor a jövőjéről beszélt Hanna, azt mondta, hogy nem akar űrhajós lenni, inkább űrmérnök. Ajándékként egy olyan fényképet adott át a tinédzsernek, amelyen olyan emberek vannak, akik megjárták a világűrt. Jó volt tanúja lenni annak, hogy bár évek számában hatalmas a különbség a két vendég között, mégis az összhang az elejétől kezdve jelen volt. A tudomány és a csillagászat iránti szenvedélyük, szeretetük összekötötte őket. Az egykori űrhajós szólt arról is, hogy a tavalyi évben alakult meg a Magyar Űrtevékenységet Támogató Egyesület, melynek céljai között szerepel a fiatal tehetségek felkarolása, ennek okán pedig űrkutatással foglalkozó országos versenyt is indítanak majd a középiskolák bevonásával.

Farkas Bertalan egyértelmű választ adott a „Mikor lesz már második magyar űrhajós?" firtató kérdésre is. – Jósolni nem szoktam, de ebben a pillanatban úgy gondolom, hogy 2025 környékén. Igen, az évtized közepe táján meglesz a második magyar űrhajós – mondta, hozzátéve, hogy a kiválasztottak között férfiak szerepelnek, de ő örülne, ha megélné az első magyar űrhajósnő küldetését is.