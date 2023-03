- A Székesfehérvár-Szombathely vonalon komolyabb betondarabokat rakott szerdán, azaz március 29-én, két 12-14 évesnek látszó fiú Székesfehérváron a Balatoni úti felüljáró alatt, a réten keresztül futó sínpárra. Ez, azon felül, hogy közlekedési bűncselekmény, borzasztóan veszélyes is! – hívta fel a figyelmet Májer László, rendőrőrnagy, a Székesfehérvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának munkatársa, akitől azt is megtudtuk, hogy a sötét ruházatot és fehér sapkát viselő fiatalokat a vasútbiztonsági szolgálat munkatársai zavarták meg a tevékenységükben. A fiúk a Tátra utca irányába menekültek el a helyszínről.

A rendőrőrnagy rámutatott: jó esetben a vonat kerekei lelökik a sínről a betondarabot, ám a legrosszabb forgatókönyv szerint a vonat kisiklik és tömegbaleset következik be. Ezzel együtt a gyerekek saját magukat is veszélynek teszik ki, hiszen ha éppen akkor jön a vonat, amikor ők elmélyülten pakolnak, akár őket is elsodorhatja.

Az őrnagy hozzátette, időről időre feltűnnek ilyen jellegű csínytevések, ám míg régebben inkább pénzérméket tettek a sínekre a kíváncsi, vagy huncut gyerekek, addig mostanság jelentősebb méretű, öntött betondarabokat cipelnek oda. Hasonló eset fordult már elő idén Békés vármegyében is. Májer László nyomatékosan felhívta a figyelmet, az ilyen cselekedet közlekedésbiztonsági bűncselekménynek számít és amennyiben az elkövetők elmúltak 14 évesek, büntethetők is.