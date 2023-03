A Budapest-Balaton kerékpárút nagyléptékű fejlesztésével egyidőben a kerékpáros turizmus is fellendült az elmúlt években Székesfehérváron és környékén egyaránt. Erre a jelenségre ad kerékpárosbarát választ a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség (MAKETUSZ) azzal, hogy az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ megbízásából létrehoz egy országos lefedettségű, szolgáltatóbarát kerékpároshálózatot. Szállásokat, vendéglátóhelyeket, látnivalókat regisztrálnak rendszerükbe, amelyeket egy applikáción keresztül érhetnek el a kerékpárosok. A rendszerbe kerülő turisztikai érdekeltségeket minősítik, mielőtt bekerülnek a hálózatba. A székesfehérvári Tourinform iroda - a MAKETUSZ együttműködésével - márciusban maga végzi a jelentkező helyi szolgáltatók kerékpárosbarát minősítését.

A hálózat célja, hogy összefogja és bemutassa a kerékpározóknak azokat a vendéglátóhelyeket, szállásokat és látnivalókat, amelyek felkészülten fogadják őket túráik alkalmával – árulta el a feol.hu-nak Szegő Krisztina, a Székesfehérvári Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

- A kerékpáros turizmus Magyarországon határozottan feljövőben van, egyre népesebb a tábor, egyre trendibb a kerékpáros közlekedés. A Balaton és a velencei-tavi fejlesztések meglódultak, így mindenképpen érdemes előre tekinteni ezen a téren is, és mindenkinek felkészülten várni a kerékpáros turistákat. Turisztikai szempontból jó lehetőségnek látjuk a hálózat kialakítását, örülnénk, ha minél többen csatlakoznának – tette hozzá az ügyvezető, ahogy azt is: a fehérvári Tourinform iroda keresi meg első körben az általuk ismert helyi szolgáltatókat, hogy csatlakozzanak, s első körben ők végzik a minősítéseket is.

Merthogy van egy kis alapfeltétele annak, hogy ki csatlakozhat a hálózathoz. A MAKETUSZ felhívásában közzé tette: legfontosabb a kerékpáros szemlélet, de fontos a biztonságos kerékpártárolás és az ingyenes ivóvíz biztosítása is. Emellett a javítás, szerelés támogatását is alapfeltételnek tekintik.

- Típusonként öt kategóriába sorolják a kollégák a csatlakozó szolgáltatókat, a szálláshelyektől a vendéglátókon át a látnivalókig – árulta el F. Szegő Krisztina, aki úgy véli, a nyitott, előretekintő szolgáltatók számára a kerékpáros turisták fogadása és igényeik figyelembevétele nem csak új vendégkört, de magasabb bevételt is jelent.

Várják tehát a csatlakozni vágyó szolgáltatók jelentkezését, (https://maketusz.hu/orszagos-kerekparosbarat-szolgaltatoi-halozat/ oldalon), amely márciusban ingyenes. Ez persze nem csak a kerékpárosoknak lesz jó – tudtuk meg -, de a szolgáltatóknak is, hiszen promóciók, támogatási programok is járnak a hálózat tagjainak.