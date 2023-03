Az ünnepi istentisztelet Imre Bálint esperes apostoli köszöntésével vette kezdetét, majd Farkas Gergely egyházkerületi elnökségi tanácsos imát és próféciát, főpapi imádságot Máté László, a Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője mondott. Steinbach József a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd a meghívott vendégek köszöntői hangzottak el.

“Mindig nagyszerű érzés számomra, ha a semmiből felépül egy épület, vagy ha használaton kívüli megújul és új funkciót kap. Még jobb érzés, amikor ez a funkció egybeesik keresztény küldetésünkkel, azaz segítséget nyújt ahhoz, hogy másokat Istenhez vezessünk…”, hangzottak el köszöntőjében Szabó Gábor presbiteri főjegyző gondolatai.

Kovács János egyházmegyei gondnok beszédében kérte, hogy legyen a ház mindig otthona a közösségnek, szeretetet és békességet találjanak benne.

“Az elmúlt években megújulhatott a sárszentmihályi református temető ravatalozója és környéke, a katolikus temetőben a kápolna, de településünk központja is folyamatos megújuláson megy keresztül…”, említette meg köszöntőjében Ober Andrea, Sárszentmihály polgármestere. Ezen felül köszönetet mondott mindazoknak, akik bármilyen módon is segítették a Közösségi Központ megújulását, amivel nem csak a a református, de a település közössége is gyarapodott.

Mayer László katolikus esperes helyettes, a testvéregyház nevében szólt az egybegyűltekhez. Beszédében megemlítette, hogy a két egyházközség közötti barátság, Szabadbattyánban és Sárszentmihályon is egyaránt példamutató és testvéries.

Az istentiszteletet, majd Szabó Virág és Turbucz Béla felújításról szóló beszámolóját követően a közösségi központ belső bejáratánál került sor az ünnepélyes szalagátvágásra, amelyet gazdagon megterített asztalok mellett szeretetvendégség követett