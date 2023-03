Portálunk értesülései szerint és a birtokunkban lévő dokumentumok alapján igyekeztünk utánajárni az iskola-összevonásról szóló híreknek. Több érintett megszólalt, egyelőre azonban semmi nem biztos, hiszen a Székesfehérvári Tankerületi Központ a javaslatait küldte el a tervezetről, amely két iskolára vonatkozik. Mint tudott, ősszel vette birtokba az új, korszerű huszonnégy tantermes épületét a felcsúti Endresz György Általános Iskola, amelynek igazgatója Sulyok Attila. Az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskolát Keindl Zoltánné igazgatja. A tankerület levelét az ingatlan tulajdonosaként érintett helyi önkormányzat is megkapta. A testület jövő héten határozattal véleményezi e javaslatot, bár döntési jogköre kizárólag a köznevelésért felelős miniszternek van a köznevelési intézmény átszervezéséről.

A levélről természetesen információt kapott az alcsútdobozi iskola szülői munkaközössége is, amelynek néhány tagja aláírásgyűjtésbe fogott az iskola teljes megmaradása érdekben. Az érintettek óvatosan nyilatkoznak, annál is inkább, mivel nem kaptak hivatalos szempontokat az átszervezés indokairól, s amint kitetszik a levélből, fontos minden érintett véleménye a végső döntés meghozatalában. Lapunk információi szerint a százharminc fős József Nádor Általános Iskola régi épülete felújított, korszerűsített, s az új szárny is megfelel a technikai követelményeknek. Létszámgondjuk sem a gyerekeknél, sem a pedagógusoknál nincs, tudtuk meg. Alcsútdobozon az érintettek szeretnék, ha iskolájuk változatlanul önálló maradhatna, mondták el az első körben. Szülői fórumot tartottak az iskolában, amelyen részt vett Tóth Erika polgármester. Kérték a résztvevők, hogy a teljes nyolcosztályos oktatás maradjon meg a községben.

A tankerület három pontba foglalta össze javaslatait, amelynek lényegét közöljük. A törvényben megfogalmazott szempontok alapján az alcsútdobozi József Nádor Általános Iskola az átszervezéssel beolvadna a felcsúti Endresz György Általános Iskolába. Az alsó tagozat az Endresz György Általános Iskola tagintézményeként helyben maradna, a felső tagozatosok az átszervezést követően Felcsútra járnának. Az átszervezés után létrejövő, új, - kizárólag alsó tagozattal működő – tagintézmény esetében meg kell határozni az évfolyamok számát és a maximálisan felvehető tanulólétszámot. A nappali rendszerben felvehető maximális tanulói létszám százhúsz fő csak az alsó négy osztályra vonatkoztatva, amelyből sajátos nevelési igényű tanuló legfeljebb tizennyolc fő lehet. A véleményezési folyamat zajlik több érintett körben, helyben széles nyilvánosság előtt.