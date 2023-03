– Boldogok vagyunk, hogy mi is csatlakozhattunk az Alsószentiván Községért Egyesület kezdeményezéséhez és elkészült a vármegye tojásfájára szánt települési dísztojásunk. A strucctojást egy helyi család ajánlotta fel. Az elkészítés és ötletelés pedig szuper csapatmunka volt szintén helyiek bevonásával. Olyan nagy, hogy alig fér el az ember tenyerében! Köszönjük szépen a lehetőséget és külön köszönet a szervezésért és a lebonyolításért az érintetteknek. Szerdán pedig el is vittük Alsószentivánra és alig várjuk, hogy április 7-én délután, a saját szemünkkel is megcsodálhassuk a vármegye tojásfáját – nyilatkozta Albertné Tiringer Mária polgármester.