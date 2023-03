Nagy nap volt a március 18-i szombat az ASKA Állatmenhely lakói számára, hiszen ez volt az örökbefogadási nap. Azon túl, hogy a menhelyre előzetes egyeztetés után bárki ellátogathat, lehetőség van negyedévente egy arra kijelölt örökbefogadási napon is betérni, hogy társat válasszunk magunk mellé vagy épp némi felajánlással, táppal segítsük az ott dolgozók munkáját. Ilyen nap volt ez a mostani is, a kutyaeledel halmot és a rengeteg embert elnézve igen sikeres.

Mi is kilátogattunk a telephelyre, hogy megnézzük a kutyákat, no meg persze azt, hogy hány szerencsés állat lelt gazdára. A bejáratól alig 100 méterre már hallani lehetett a hangos, örömteli és izgatott kutyazsivajt, bíztak abban, hogy ők lesznek azok, akik ma hazatérhetnek az újdonsült gazdival. A kenneleket pásztázva jómagam sem bírtam ki, hogy ne simogassam meg a legtöbbjüket.

Hatan már biztosan a gazdival térhettek haza

Fotós: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Mint megtudtuk, jelenleg 220 kutya van az állatmenhelyen a kölyköktől kezdve egészen az idősebb ebekig. Kérésünkre Molnár Tamásné Zsazsa, az ASKA Állatmenhely telephelyvezetője elárulta, hogy ezek a nyílt örökbefogadási napok nagyon sikeresnek mondhatók.

– Alapvetően is elég népszerűek ezek az örökbefogadási akciók, akár a hazavitt kutyákat, akár a felajánlott eledelmennyiséget nézve, de a mai napnál maradva, még a délelőtti órákban járunk és már most hat kutya gazdisodott és további kettő várólistán van. De vannak olyan leendő gazdik is, akik, ha éppen nem most, de ’kinéznek’ kutyákat és később visszajönnek értük – fogalmazott a telephelyvezető.

Fotós: Déri Brenda / Fejér Megyei Hírlap

Elmondta azt is, hogy egy átlagos napon maximum öt kutyát tudnak örökbe adni, ennyi ember fél bele az idejükbe, hogy megnézzék őket, kicsit ismerkedjenek és aztán elvigyék magukkal. Az örökbefogadási napokon azonban jóval többet vihetnek haza, hiszen a menhely önkéntesei is többen vannak és reggel 9-től délután egy óráig szabadon látogatható a menhely.

– Ezekkel a negyedéves akciókkal az a célunk, hogy minél több kutya leljen gazdira és ürítsük a kenneleket, hiszen, aki örökbe fogad egy kutyát, az valójában kettőn segít. Felszabadul a hely és egy újabb kutyának tudunk fedélt biztosítani. Ezen túl vannak olyanok, akik ilyenkor járnak először menhelyen és habár csak nézelődni jönnek, sok esetben kutyával térnek haza vagy belőlük lesznek később az önkénteseink – folytatta.

A menhely állománya jelenleg olyan kutyákból áll, akik hat hónapos és másfél éves kor közöttiek, de vannak persze idősebbek is. Az egyik ilyen idős lakó, a kilenc éves Csibész épp az elmúlt hetekben lelt gazdára.