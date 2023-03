A Zentais napok nyitányaként, a hagyományoknak megfelelően a páratlan évfolyamok tanulói adtak gálát március 31-én délután. Az eseményre érkezők már az előadás előtt is szemügyre vehették az intézmény diákjainak tehetségét, hiszen a különböző művészeti szakkörökön és a technikaórákon készült alkotások is portékaként sorakoztak a szülők és pedagógusok kézműves termékei mellett a jótékonysági vásáron. Az ebből befolyó összeg az iskola alapítványát gyarapította, amellyel kapcsolatban Bottka Rózsa, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, ebből a pénzből a gyerekek programjait színesítik majd.

A páratlan évfolyamok diákjai hetek óta nagy lelkesedéssel készültek a gálára, ahol bemutathatták a lelkiismeretesen begyakorolt produkciókat. A délután folyamán zene, tánc és versek töltötték meg a színpadot és a nézőteret.

Bottka Rózsa (b) és Sike Noémi (j)

Fotós: Nagy Norbert



A Zentai Úti Általános Iskola hagyományai közé tartozik a Zentais Gyűrű átadása is. Évről-évre titkos szavazáson dönt a testület arról, hogy az adott esztendőben ki kapja meg az elismerést. – Tanítani, nevelni is csak hittel, szeretettel és a hivatásunk iránt érzett alázattal szabad. Fontos a türelem, a következetesség és szükség esetén az „érted haragszom, nem ellened” is. Öröm, ha a diák ötöst visz haza, ez a visszajelzés a pedagógusok munkájának elismerése. Ezért is hozta létre húsz esztendővel ezelőtt az akkori vezetés a Zentais Gyűrűt. A kis gyűrűn az örök élet jelképe, a lombos fa erős gyökerekkel kapcsolódik a múltba, friss levelei pedig már a jövőt nevelgetik – fogalmazott Bottka Rózsa a Zentais Gyűrű átadása előtt. Az elismerés a testület olyan tagja kaphatja meg, aki a Zentaiban tanít már legalább tíz éve, lelkiismeretes szakmai munka jellemzi, empátiával fordul a diákok és a kollégák felé, és felelősséget érez az intézmény felé. A Zentais Gyűrűt idén Sike Noémi gyógypedagógus vehette át.

A Zentais napok során az iskola tanulói számos programon vehetnek részt, amelyek során nagy szerepet kap többek között a sport, a természet- és környezetvédelem és a kézművesség is.