Jáky József szobrának megkoszorúzásával vette kezdetét szombaton a Közlekedéstudományi Egyesület Fejér vármegyei szakembereinek szakmai napja a Jáky Technikumban. A program résztvevőit üdvözölte Mészáros Attila alpolgármester és Oroszné Stefánkó Éva, az iskola igazgatónője is.

A Közlekedéstudományi Egyesület 1949-ben alakult, s országosan 4 ezer, Fejérben 2 ezer tagja van. Az alapítóatyák meghatározása szerint a közlekedés területén dolgozó szakemberek fóruma, de célja az is, hogy a társadalomban a közlekedésbiztonság, fenntarthatóság, gazdaságosság elveit propagálja és a társadalmi kohéziót ebből a szempontból is erősítse. Erre a célra alapozva szervezték meg – immáron 28. alkalommal - a most szombati szakmai napot is.

Régi hagyományra tekint tehát vissza a rendezvény, melynek egy alkalom kivételével mindig a Székesfehérvári SzC Jáky József Technikum adott otthont – mégpedig azért, mert a vasúti és közúti szakma fehérvári és környékbeli képviselőinek java része ebben az iskolában alapozta meg szakmai tanulmányait. Így volt ezzel Molnár István, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Fejér vármegyei igazgatója is.

- A 2022-23-as év a változások éve, hiszen sok minden változott a szakterületünkön is. Erről szóltak az előadások is. Például megváltozott az irányítószervezetünk: létrejött az Építési és Közlekedési Minisztérium, melybe a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. is beolvadt. Szabályi változások szintén történtek a közlekedés területén, illetve az üzemeltetés-fenntartás-fejlesztés területén is, hiszen létrejött és koncesszióban működik most már a Fejér vármegyét is érintő gyorsforgalmi úthálózat teljes területe. Tehát nyilvánvalóan ezek is érdekes témát jelentettek a szakmai napon.

A közúti szakterületen két fő előadást vártak a szakemberek: Nagy Zsolt, a fehérvári közlekedési iroda vezetője a fehérvári fejlesztésekről, felújításokról szólt részletesen. De szóba került a déli összekötő út is, s örömmel jelentette be, hogy a műszaki átadás-átvételt lezárták. Ismertette a terveket, ütemezéseket, beleértve a kerékpárutakat is. Egy másik előadás témája, hogy elkészítette Fejér vármegye a rá vonatkozó kerékpáros főhálózati tervet, melynek alapkoncepciója mentén fognak fejlődni a kerékpárutak Fejérben. Továbbá a vasúti szakterület is izgalmas előadást hozott, amely a Szeged-Szabadka - tehát országhatáron átnyúló, a trianoni békediktátum által tőlünk elválasztott – célállomásig terjedő szakasz felújítását mutatja be.