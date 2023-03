- A legnagyobb „dobás” talán, ami a program keretében valósult meg, a „Félreeső Völgy ölében” (idézet Vajda János A vaáli erdőben című verséből) könyv megszületése, amire régóta vártunk már. A kötet három ember hosszú évek során végzett gyűjtő-, és kutatómunkájának az eredménye. Egyik értékét azt hiszem éppen az adja, hogy nem történészek írásáról van szó, hanem helyiekről, akiknek megvannak a saját emlékeik is a településről amellett, hogy valóban szívük csücske Vál – mondta Bechtold Tamás, polgármester. A könyv mellett megjelent egy másik, színes képeket tartalmazó kiadvány is, amely az utóbbi években végbement felújításokat – pl. tűzoltószertár, templom - fejlesztéseket mutatja be. Ezek talán a legfőbb és leglátványosabb elemei a megvalósult projektnek a számos egyéb program mellett, amely szintén lezajlott az elmúlt hónapokban.

A polgármester azt is elmondta, a váliak büszkék a származásukra, az önkormányzat pedig régóta várt olyan pályázati lehetőségre, amely lehetővé teszi, hogy ezt ki is fejezzék, illetve hogy ezt az identitástudatot még tovább erősítsék. – Vál mindig is olvasztótégely volt az idők folyamán. Persze, van egy régóta itt élő markáns közössége, de a település történetében végig jelen voltak és vannak ma is a környékről – manapság inkább a városokból – betelepülők, akik szerencsére gyorsan betagozódnak a váliak közé és büszkék lesznek ők is arra, hogy itt laknak. Nyilván, ez nem véletlen! Úgy gondolom, a Váli-völgy legszebb települése vagyunk olyan környezeti és természeti értékekkel, amelyek valóban büszkeséggel tölthetik el az itt élőket – tette hozzá Bechtold Tamás.