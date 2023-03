Teljes pompájában virágzik márciusban a Mészeg-hegy emblematikus növényfaja, a fekete – vagy feketéllő - kökörcsin. Pompázatos lilás-fekete virága és hófehér „bundája” csodálatos különlegesség a rikító tavaszi virágok között.

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

A képen látható, Magyarországon védett növényt a Pákozdi Pagony őrzi, de megtalálható a Mészeg-hegy számos pontján, illetve Fejér megye több kirándulóhelyén is. A boglárkafélék családjába tartozik a fekete kökörcsin, melynek minden része mérgező!

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

De nem csak ezért nem érdemes leszedni (mindamellett, hogy védett és természetvédelmi értéke szálanként 10 ezer forint), de azért sem, mert letépve nagyon hamar elhervad, nem bírja a gyökerei nélkül. De a szakértők szerint gyökerestül sem érdemes kiásni – csak mert ha valaki a kertjébe szeretné hazavinni -, mert az átültetést sem viseli el. Így hát a legjobban tesszük, ha élőhelyén gyönyörködünk benne!

Fotós: S Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

Így tesz a tavasz másik előhírnöke, a közönséges nünüke is, melyet a tavasz első apró „tehenének” is becéznek. E bogárka szintén mélyfeketés-lilás árnyalatú és szintén a Pákozdi Pagonyban hirdeti a tavasz érkezését. A véletlen összesodorta e két „gyászos” szépséget, és bizony az olvasható róla, hogy ő is épp olyan kis mérges, mint a kökörcsin. Ugyanis ha támadás éri, olajos, sárga folyadékot bocsát ki, amely szintén mérgező.