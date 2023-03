A Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde körzetébe a Száron és a szomszédos Újbarkon élő gyermekek tartoznak. Azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke számára idén szeptemberben esedékes az óvodakezdés, két nap áll rendelkezésükre a beiratkozásra: április 24-25-én 8 és 16 óra között az Óvoda köz 3. szám alatt. A beiratkozáshoz a következő dokumentumokat kell magukkal vinniük: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, lakcímkártya és TAJ kártya, valamint a szülő személyigazolványa és lakcímkártyája. Sajátos nevelési igényű gyermek esetében a szakértői véleményt is be kell mutatni, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén pedig az arról szóló határozatot is. Mindezeken felül az önkormányzat honlapjáról letölthető dokumentumokat kinyomtatva, kitöltve szintén magukkal kell vinniük beiratkozáskor.

A jogszabály értelmében azt a gyermeket köteles a szülő óvodába íratni, aki 2023. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, ezen felül azokat a gyermekeket is be lehet íratni, akik a felvételtől számítva fél évben belül töltik be a 3. életévüket. A beíratási kötelezettség alóli felmentési kérelmet a szülő május 25-ig adhatja be, haladékot kapni legfeljebb egy évre lehet.