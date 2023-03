Ha minden igaz, már a postán van a vármegye tojásfájára szánt tojás, ami nem is lehetne más, mint egy papírfonással készült alkotás, rajta Vértesacsa címerével, ahogy azt kérték. Közkedvelt mondással élve: „ha egy üzlet beindul…” A feol.hu többször írt a papírfonó szakkör tagjainak sikeréről, akik éppen a múlt héten vehették át az elismerést a Himnusz megírásának 200. évfordulójára papírfonással készített koronázási ékszerekért. Az acsai fonós lányok munkája bekerült a végső, legjobb 15 közé a hazai és a határon túli szakkörök számára kiírt pályázaton. A papírfont koronázási ékszereket azóta már a Bicskei Művelődési Központban is kiállították.

A szakkör vezetője, Tormáné Kiss Krisztina nem „ül a babérjain”. Most éppen azon van, hogy Vértesacsának is elkészüljön az első tojásfája. Az óvodásokat már megnyerte, de számít az iskolások munkájára is és persze az egész faluban mindenkire. A játszótér egyik kiszemelt fájának közös díszítését március 26. vasárnapra tervezi, ám aki nem tud ott lenni az eseményen, bármikor felakaszthatja a fára a saját húsvéti tojását, amikor arra jár.

Ami pedig a papírfonók sikerét illeti, a pályázat díja egy extra szakkör indításának a lehetősége volt. Vértesacsán már korábban úgy döntöttek, a quilling – magyarul papírcsík - technikájával ismerkednének meg legszívesebben a papírfonást követően és ha minden igaz, húsvét után indulhat is a tanulás.