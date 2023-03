46 felejthetetlen, sátorban "átéjszakázott" nap, 840 kilométer, 40 kilométer szintemelkedés: ez volt a Transzpireneusok-trekking.

Radics Tamás geológusról tehát már nem először írok: Székesfehérváron született, aztán élt Velencén és Kápolnásnyéken is. Most Budapest a székhelye. A Debreceni Egyetem ásvány- és földtani tanszékénének hallgatója volt, de aztán a túrabakancsa vadabb tájakra vitte. Már 2016-ban is azt írtam: hat év alatt meghódította Magyarország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Svájc, Lengyelország, Szlovákia, Ausztria, Románia, Montenegró, Kirgizisztán, Kabard és Balkárföld magaslatait. Főállású túravezető és fotográfus lett, hazaérve pedig rendszeresen vetítőgép mögé áll, hogy megoszthassa élményeit, tapasztalatait s fotóit az érdeklődőkkel. Az elmúlt pár évben kikerült a látókörömből, ami a dokumentálást illeti, de folyamatosan követtem izgalmas túráit, számos világkörüli kalandját a közösségi oldalon.

Legutóbb, február végén, 5895 méter magasról jelentkezett be, a Kilimandzsáró tetejéről. Ez volt az Uhuru, ami egyben Afrika legmagasabb hegycsúcsa is. Az Eupolisz hét fős csoportjából 5-en értek fel, a túravezető Tamáson kívül. Olvasóink hamarosan egy kiterjedt interjút is olvashatnak vele (mint írta, március 9-én lép újra magyar földre), amiben világjáró élményeiről mesél majd.

