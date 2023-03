A március 15-iki ünnepség szervezése sokkal korábban lezárult már, e szép napra gondosan készül mindig az önkormányzat és a Petőfi Művelődési Központ. Ezúttal is így történt, ám az élet „átírta” ezt az ünnepséget – részben a drámai tömegbaleset eseményével, s erre azonnali válaszul a bicskei tűzoltók, rendőrök, polgárőrök s önkéntesek gyors és hősies beavatkozásával. Az ünnepségen ifjabb Lomnici Zoltán mondott elgondolkodásra inspiráló beszédet, majd a bicskei Szent László Általános Iskola hetedikesei adtak műsort, a Bicskei Koncertfúvós Zenekar játszotta Himnuszt. A művelődési ház nagytermében egy tűt sem lehetett leejteni, zsúfolásig megtelt a nézőtér, sok egyenruhás foglalt helyet meghívottként, kifejezetten Bálint Istvánné kérésére. Ő maga nem is tartott ünnepi beszédet, hanem könnyeit visszatartva mondta el, miről határozott az ünnep előtti napokban, saját hatáskörben.

Amint tudjuk, március 11-ikén tömegbaleset történt Bicske közelében az M1-es autópályán, Herceghalom közelében. Öt kamion és harminchét személygépkocsi ütközött össze, majd az autók többsége kigyulladt. A rettenetes látvány ellenére először úgy hitték, senki nem vesztette életét, ám végül egy negyvennégy esztendős férfi holttestét megtalálták a roncsok alatt. Több helikopter és tucatnál több mentőautó érkezett a helyszínre, több város kórházába szállították a sebesülteket, a híradások erről szóltak első sorban. Magyarországon ilyen jellegű és ilyen nagy tömegbaleset nem történt még. Kegyelmi állapotként értékelhető, hogy nem veszítették többen életüket.

Fotós: Döme László

A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, Polgár Viktor viharos gyorsasággal mozgósította embereit, a hivatásos kollégáit és az önkénteseket is. A helyszínre érkeztek katasztrófavédők, rendőrök, s a fiatal önkéntesek, mindenkit természetesen irányítani kellett. Polgár Viktorral a negyven tűzoltóból huszonketten voltak közvetlenül a helyszínen, de a háttérben segítők, a laktanyában mozgósítottak munkája éppolyan fontos volt, hangzott el. Óbarokról is érkeztek a helyszínre, számos közösségi felületen olvashatnak minderről utólag is. Egy „apróság”: a nagy bajban és riadalomban a bicskei önkéntes ifjúsági tűzoltók gondoskodtak élelemről, kávéról, ivóvízről, amit a baleset helyszínére szállítottak, akik oda mehettek. Ki gondol ilyenkor ilyesmire? Pedig nagyon fontos a segítségnyújtásban, mondta el Polgár Viktor.

Fotós: Döme László

Bálint Istvánné közösségi oldalán így számolt be az ünnepélyes március 15-diki eseményről: „Az M1-es autópályán történt tömegbaleset utáni biztosítás során tanúsított helytállásuk, hősies feladatellátásuk elismeréseként személyesen köszönhettem meg valamennyi tűzoltó, mentős, rendőr, polgárőr és az életmentésben valamilyen módon részt vevő ember hősies helytállását”, írta. „Mindig mondom, hogy jó kezekben vagyunk”, ismételte meg máskor is hangoztatott álláspontját a helyiek biztonságát szolgáló tűzoltók testületéről az ünnepre felzászlózott színpadon is.

Fotós: Döme László

„Fordítsunk több figyelmet rájuk, akik nap mint nap úgy indulnak útnak, hogy akár életük kockáztatásával is menteni, segíteni kell a bajba jutottakon”, mondta. Polgármesteri dicséretben részesítette a baleset helyszínén jelen lévő tűzoltókat, s polgármesteri elismerésben a többieket, rendőröket, polgárőröket, katasztrófavédőket, önkénteseket. Név szerint, mind a hatvanhetüket, egyenként kiszólítva, kézfogással elbocsátva. Végül igen látványosan, ötmillió forintról szóló kinagyított „csekket” nyújtott át Polgár Viktor BÖT-elnöknek, a tapsvihar közepette.