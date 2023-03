A képeket úgy válogatták, hogy a belőlük készült molinókon megjelenjen a régi település, a sváb családok és a hagyomány is. Az elkészült molinók több darabján is régi esküvők násznépei néznek szembe a szemlélővel, közöttük egy dupla esküvő vendégei is, de megjelenik a templom és a Hangya Szövetkezet is. A képek szereplői között akadnak jóval fiatalabbak is. Ezek anyagát azok a fotók adták, amelyek néhány éve a tájházban készültek, amikor a helyi általános iskolások eljátszottak egy sváb esküvőt.

- A régi fotók egy része már korábban az önkormányzatunk rendelkezésére álltak, de a covid idején meghirdettünk a faluban egy kezdeményezést is, amire számos régi kép érkezett be, közülük többekhez történet is tartozott. Ezeket aztán megjelentettük a közösségi oldalunkon – mondta Szelle Ákos a nemzetiségi önkormányzat elnöke, aki pozitív visszajelzéseket kapott a molinókkal kapcsolatban, amelyek előtt fiatalok és idősebbek egyaránt szívesen időztek. Az idősebbek ismerős arcokat, rokonokat fedeztek fel a fotókon, míg a fiatalabbak – a fentebb említett sváb esküvő kapcsán – akár saját magukat is megtalálhatták.