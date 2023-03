Ahogy az első tavasziasabb nap feloldja a tömény bánatot a tél miatt tűnődő motorosok szívén, azonnal előveszik a vasat, és a még hideg aszfalton ugyan, de elindulnak, hisz hengerben és lélekben már izzás van. Ez az a pont, ahol, az autósok is úgy döntenek, itt az idő, nem kell már hagyni, hogy tovább kopjon az egyébként is puhább téli abroncs, helyette indulhat a kerékcsere.

A roham megindult, így a legtöbb gumisműhelyben már jó előre időpontot kell kérni, mert nem biztos, hogy tudnak adni egy héten belül.

Néha egészen nagy meglepetések érhetik a szerelőt a nyári gumi felrakás előtti ellenőrzésénél. A szeg, csavar ütötte lyukak befoltozhatók

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A Móron működő Winkler gumi szakembere szerint kicsit hasonlít az idei év a 2022-eshez. Weiger Bence azt mondta: - A roham megindult ugyan, de félő, hogy visszajön a rossz idő éppúgy, mint tavaly. Most is, mindenki időpontot foglal, mikor először eléri a 20 fokot nappal a hőmérő higanyszála, aztán mikor pár napon belül visszatér a kellemetlen, hűvös idő, akkor nem jönnek el. A legtöbben még a foglalást sem mondják le, csak úgy egyszerűen nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, természetesen tisztelet a kivételnek. -

Megkérdeztük a gumist, hogy min dolgoznak akkor, amikor nem jönnek el az ügyfelek a lefoglalt időpontokra? Weiger Bence azt mondta: – Addig adnak munkát a flották, mert a nagyobb cégek tervezetten hozzák el járműveiket, az éppen aktuális időjárástól teljesen függetlenül. –

Weiger Bence elmondta, hogy a szelep sérülése esetén nagy figyelmet kell fordítani arra, hogy jeladós-e. Ha igen, csak azt szabad betenni, különben a műszerfalon kigyulladhat a hibajel.

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Érdeklődtünk az iránt is, hogy mi lesz a levetett abroncsok sorsa. Mint kiderült, három járható út van jelenleg. Az egyik az, hogy a leszerelt kerekeket eltárolják a műhely raktárában. Ez több műhelyben is lehetséges, ahol van erre alkalmas épület, ám ennek az ára 7 ezer forintnál kezdődik. Ebben benne foglaltatik a fél év raktározás, a mosás, szárítás és egy speciális felületkezelő anyag felhordása is. Ha a gumik már rosszak, akkor a magánszemélyeknek haza kel vinniük, mivel leadásra a legtöbb helyen már nincs mód. A céges flották kapcsán legtöbbször csak úgy tudnak szerződést aláírni a gumiszervizek, ha a szakmunka mellett vállalják, hogy a levett, használhatatlan abroncsok a műhelyben maradnak.

Az árak tekintetében egyetlen egy dologban egységes az összes műhely, ez pedig az áremelés. Túlságosan magasra nem emelték az árakat, de 10-15-20 százalékkal magasabb árakkal is találkozhatunk a tavalyi tavaszhoz képest.

Múlt héten az esetek túlnyomó többségében ragyogott az ég és tavasz volt. Az időpontok több helyen még szombatra is elfogytak, most újra megvan az esély akár a havasesőre is, így aki nem cserélte le, az nincs elkésve.