Nadaptól Velencén át Gárdonyig a teljes Velencei-tó területén fokozódtak az ivóvíz tisztaságával kapcsolatos panaszok az elmúlt hetekben. A lakosság ugyan időről-időre tapasztalta már korábban is, hogy barnás, szagos folyadék érkezik a csapból, ám az elmúlt időszakban ez a jelenség fokozódott. Ezekre a panaszokra reagált nemrégiben a Dunántúli Regionális Vízmű (DRV) Zrt. is, amely a térségben az ivóvíz szolgáltatásért felel. A panaszokra magyarázattal is szolgálnak: mint kiderült, az ercsi-ivóvízbázisig húzódik az ok, amelyet a szolgáltató határérték közeli vas- és mangántartalmú Duna-vízzel lát. Az pedig, hogy milyen a kitermelt víz minősége, javarészt a Duna vízállásától függ – áll a DRV közleményében. Az ivóvíz vas- és mangántartalma, miközben a vízvezetéken keresztül halad, leülepszik, időnként pedig ez keveredik fel – például akkor, ha valahol csőtörés van. Ettől zavaros a víz, állítják a szakemberek.

Az elmúlt időszakban meglehetősen alacsony volt a Duna vízállása, ezért a kivett ivóvíz is koncentráltabb vas- és mangántartalommal rendelkezik. Ez eredményezte a nagyobb mértékű lerakódást. Az pedig, hogy mindezzel egyidőben sokkal több volt a csőtörés is – már csak „hab a tortán”. Így tehát nem csoda, ha Gárdonyban, Kápolnásnyéken, Nadapon, Sukorón vagy éppen Velencén a lakosság zavaros vagy alig csordogáló ivóvízzel találkozik. Ami egyébként a DRV szerint „továbbra is megfelel a jogszabályi előírásoknak”. Vagyis elméletileg iható. Bár tény, ehhez nem sok kedve lehet a lakosságnak, ahogy a barna vízben is csak az szeret fürdeni, főzni, aki szereti a kihívásokat… De félretéve a tréfát, a DRV azt ígéri, dolgoznak a probléma megoldásán. Újabb rendszertisztítás kezdődött februárban. Ám mindemellett a Velencei-tó körüli települések vízminőség-problémáját, egy korábbi kormányzati döntés értelmében már „kezelik”. Az ercsi vízbázison megkezdődött a kutak rekonstrukciója, valamint folyamatban van további öt új kút építése is. Már zajlanak a víztisztító mű és a hozzá tartozó műtárgyak építési munkálatai. Az ígéretek szerint a fejlesztéssel megoldódik az ivóvíz határérték feletti vas- és mangántartalmának eltávolítása, mellyel megelőzhető az ülepesedés. A víztisztító mű üzembe helyezését 2024-re tervezi a szolgáltató. Addig azonban vezeték-átmosatásokat végeznek, amelyek időnként további zavaros csapvízzel járnak.