A megkeresést Csákberény is idén év elején kapta, s a csupaszív alpolgármester asszony, Sáfrán Andrásné, azonnal tudta, kit kell felkérni a feladatra. Nem sokkal később be is állított Strasszer Mihálynéhoz, aki megtiszteltetésnek érezte a felkérést. – Irénke hozott két hungarocell tojást, hogy arra tegyem majd a hímzett kongrét. A mintának két oldala van, a tojás egyik felén a falu címere, a másikon pedig a „Csákberény 2023” felirat szerepel. A leszámolható mintákat én terveztem hozzá – mondta Strasszerné Irma, akitől azért sem állt távol a címer ilyen formában történő elkészítése, mert néhány évvel ezelőtt egyszer már megcsinálta, csak akkor gyöngyhímzéssel.

A címerhez a leszámolható mintát is Irma néni készítette

Fotós: csakbereny.hu

Irma néni egyébként szívesen kézimunkázik, a keresztszemezésen felül gyöngyöt fűz, hímez, köt, horgol. Egyik nagy büszkesége az a gyöngyhímzéssel készült falikép, amihez 26 ezer darab kásagyöngyöt fűzött fel. Ez a munkája bekeretezve ott van a szoba falán és hirdeti, hogy Strasszer Mihályné nem csak ügyes, de kitartó is.