A konferencián tartott előadások bemutatták a Székesfehérvár Jókai utca 14. szám alatti régészeti ásatások hazai és nemzetközi történeti és régészeti jelentőségét, valamint a Székesfehérvár kora középkori történetét érintő jelenlegi kutatási programokat és lehetőségeket.

Pokrovenszki Krisztián, a nagy múltú intézet főigazgatója a konferencia kezdete előtt elmondta: -- A múzeumunk 150 éves, ami önmagában is óriási dolog, hiszen az országban nem sok megyei jogú város mondhatja ezt el magáról. Gyűjteményét tekintve is az élmezőnybe tartozik a Szent István király Múzeum, mely 1873-ban jött létre azon egylet születésével, mely a mostani intézmény jogelődjének tekinthető. A szervezetet akkoriban csak 1874-ben iktatták be, ezért is terveztük kettő évesre ezt a sorozatot. Azért ezzel a konferenciával indítjuk meg ezt az emlékévet, mert gyakorlatilag a Jókai utcai feltárások adták az ünnep apropóját.

Fotós: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Egy próbafeltárás keretein belül sikerült olyan nagyszerű leleteket találni, amik később mindent elindítottak. Erre terveztünk egy tervásatást, melynek során kiszélesítettük az árkokat, és akkor kirajzolódott az a fantasztikus szerkezet, melyet a föld a mocsaras rétegei légmentesen lezárva megőriztek. A falszerkezet megmaradt majdhogynem teljes egészében és jól látszódott, ahol a kő rétegek elindulnak és hát ez maga a városfal, amely ugye óriási eredmény volt akkor. A diagnosztikai vizsgálatoknak köszönhetően bebizonyosodott, hogy a 11. Század elején kőfal vette körül Székesfehérvárt. Ez egész Európa szerte ritkaság volt, így ez is mutatja a város jelentőségét. -

A városháza dísztermében tartott konferencián Cser-Palkovics András is megjelent. A város polgármestere úgy fogalmazott: -- A múzeum nagyon fontos kulturális központja a városnak, sőt a megyének is, és ez nem csak most van így, hogy városi fenntartású az intézmény, hanem akkor is így volt, amikor a megyéhez tartozott. Úgy gondolom, most van jó helyen. Nagyon szép történelmi hagyományról van szó, ami az értékeinkkel, múltunkkal foglalkozik éppúgy, mint ahogy ez a mai tudományos konferencia, ami a város őstörténetét tűzte napirendre. Látható, hogy hányféle szakma az, amely egy ilyen konferencián megjelenik, amikor azt mondjuk, hogy múzeum, valójában azt mondjuk tudomány és kutatást. A mai nappal itt egy kicsit mindenki előtt tisztelgünk, akinek a múzeumhoz alapítása óta valamilyen köze volt. Éppúgy fontos az, akik a múzeum munkáját segítette, támogatta, mint az, aki ennek a közösségnek tagja volt és persze azok is, akik mondjuk egy kiállítás megtekintése erejéig lett a közösség tagja. -

Az ünnepi megnyitón Vargha Tamás Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is beszélt.

A miniszterhelyettes úgy fogalmazott: -- A múzeumról nem tudok elfogultság nélkül beszélni. A 150-ből nekem is jutott egy, ugyanis ez volt az első munkahelyem 1977-ben. Szerintem is itt, a városnál van a helye és mindent meg fogunk tenni, hogy így is maradjon. A múzeum egy szellemi és tudományos műhely, ahol a sok egyéni kutatás eredménye egy nagy egésszé áll össze, mint részeiből egy zenemű, a karmester, vagyis az igazgató pálcájának intésére. –

A konferencia másfél tucat előadója négy szekcióban tárgyalta Székesfehérvár korai történetét, várfalakat, temetőket, koronázási helyszíneket elemezve és az eredményeket dendokronológiai és radiokarbon vizsgálatokkal is alátámasztották.