Részletesen beszámol arról, hogy január 13-án át kellett esnie egy vetélést követő (missed ab), amiatt szükségessé váló nőgyógyászati műtéti beavatkozáson a Fejér Megyei Szent György Kórházban. Már magában ennyi elég is lett volna ahhoz, hogy tudják a bejegyzést olvasók, szomorú személyes tapasztalatot fognak olvasni az elkövetkezendő sorokban. Azonban arra talán nem számítanak, hogy egy ilyen helyzetbe került fiatal nőt zaklatott a leírás szerint egy beteghordó a kórházi tartózkodása idején.

A nő a beteghordó harsányságát, humorizálását találta a legelső intő jelnek, ami igen szokatlan volt, hiszen a kórházi dolgozó éppen egy olyan szobába lépett be a hölgyhöz, ahol rajta kívül még több magzatát elvesztő nő feküdt. Majd ez azzal folytatódott, hogy a műtét előkészítése során felhelyezett egy hajhálót és beletúrt a hajába miközben igen érdekes megjegyzést ejtett el.

„Ő tette rám a hajhálót, amikor bele túrt a hajamba és azt mondta, hogy imádom a szőke-vörös hajakat, félre nem érthető hanglejtéssel. Emlékszem az érzésre, hogy nagyon nem oda illő volt, amit hallottam, de az ember ilyenkor nagyon máshol jár. A következő pillanatban megfogta az arcomat a két kezével és azt mondta, hogy csak rá és a hangjára figyeljek és akkor nem lesz semmi baj. Alapvetően sem esik jól idegen emberek érintése, nem hogy egy ilyen helyzetben. Annyit tudtam kiejteni a számon, hogy ez nekem most nagyon nem jó” – írja beszámolójában a hölgy, majd hozzáteszi, a férfi ekkor félre nem érthető módon annyit mondott: "jajj, tudom, hogy most nem lehet."

Tovább részletezve az esetet, elmesélte azt is, hogy miközben feküdt a betegágyon, odaült hozzá a férfi, akiből a fentieket tetézve még alkoholszag is áradt. A műtét előtt pedig annyira szorosan megfogta a kezét, amelyben ekkor már a branül is volt, hogy fizikai fájdalmat okozott a hölgynek, aki nem sokkal később jelentette is a kórháznak a vele történteket. A fiatal nő hozzátette, az orvosok és az ápolók empatikusak és segítőkészek voltak, nem az ellátásával kapcsolatban volt negatív "élménye". Illetve megtudta, hogy a beteghordóra már korábban is több panasz érkezett, ő is panasszal élt a kórházból való elbocsátásakor, de állítása szerint azt mondták neki, munkaerőhiány miatt szükség volt az alkalmazására.

Úgy tudjuk, az ügy jelenleg kivizsgálás áll, a beteghordót pedig felfüggesztették.

Megkerestük a kórházat, hogy valóban indult- e vizsgált a fiatal nő ügyében és tájékoztatásukból a következőt tudtuk meg:

- A belső vizsgálat lezárult. Jelenleg a MESZK Fejér Vármegyei Területi Szervezet Etikai Bizottsága folytat vizsgálatot az ügyben - nyilatkozta Bucsi László, a kórház főigazgatója.

Igyekeztük felvenni a kapcsolatot az érintettel is, cikkünk publikálásáig azonban nem válaszolt.