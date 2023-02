Az elmúlt évtizedekben sok vasútvonal esett áldozatul a sok “újraszervezésnek”.

A legnagyobb áldozatok a kisvasút és a mellékvonalak voltak. Az utóbbi időben viszont, mintha rehabilitálni látszanék ezen hajdani vasútvonalak létjogosultsága.

Ismét kezd előtérbe kerülni a tömegközlekedés fontossága. De hogyan közlekedjünk “tömeg”!, ha nincs mivel. Arról nem beszélve, hogy a turizmusnak is igencsak jót tenne a kisebb vonalak visszaállítása, amivel a főbb vonalakat is nagyban tehermentesíthetnék. Ilyen például a Balaton környéki közlekedés, ami érinti Fejér vármegyét is. A fővárosból, de az ország több részéről is a Balaton irányába, megyénken keresztül visznek a lehetőségek, már amik maradtak. Ezért üdvözlendő a hír, amit az iho.hu oldalán olvashatunk: “a Balaton térségének kötöttpályás, közösségi közlekedés fejlesztését a 29-es és a 30-as vonalra ráhordó vasútszakaszokra is ki kell terjeszteni.”

Az írás szerint ezen dolgozik Berki Zoltán térképész, turistatérkép- és turistakalauz-szerkesztő. Programját a Balatoni Fejlesztési Tanácshoz juttatta el. Programjának minket érintő része: