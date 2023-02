Idén is életre hívják a pentelei kolbásztöltő fesztivált, amelynek ezúttal is a Pentelei Mentálhigiénés Általános Iskola, Szakképző Iskola és Gimnázium udvara ad otthont. A programok sorozata 12:00 órakor indul majd, akkor kezdődik a hagyományőrző kézműves foglalkozás, az állatsimogató, az arcfestés, a kóstolók és ekkor nyílik meg a régi idők disznóvágásainak eszközeiből készült kiállítás is. A délután során színpadra lép a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes és a Pentelei Kéknefelejcs Hagyományőrző Népdalkör is.

A kolbásztöltő versenyre 4-6 fős csapatok jelentkezését várják. A csapatok feladata a hús bekeverése, töltése és sütése, majd az elkészült finomságokat a zsűri értékeli és díjazza. A csapatok elektronikus levélben jelezhetik nevezési szándékukat február 17-ig a [email protected] címen. A programmal kapcsolatban részletes információkat Dunaújváros önkormányzatának közösségi oldalán találnak.