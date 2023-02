Hosszú évtizedeken át méltatlanul elhanyagoltan áll, még inkább pusztult a város egyik remekműve, a Lamberg pince. Előtte hatalmas hársfa áll, aminek betonnal és vaspántokkal biztosítják már a tartást. Nemrég még úgy tűnt, az évszázados szomszédok harcából a fa kerül ki győztesen, mert az épület állaga erre engedett következtetni. Aztán a város vezetésének és főleg egy több mint 300 milliós pályázati lehetőségnek köszönhetően egy éve megújult az épület, a pince és annak környezete is. A verseny újra indult a Hársfa utcában.

Itt aztán igazán minden korosztály megtalálhatta a neki való elfoglaltságot

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A farsangi időszak csúcsán a Móri Borvidék TDM iroda úgy döntött, hogy nem csak pedagógia foglalkozásokat tart a közösség új találkozóhelyén, hanem álarcos rendezvényt is. Így született az Ezerjó farsang ötlete. Az eseményről a Móri TDM civil iroda pályázati menedzserét kérdeztük. Istvánfalviné Tardi Ibolya elmondta: -A Lamberg pince előtt nem volt a városban olyan hely, ahol állandó nyitvatartás van. Itt a Móri borvidék legtöbb pincészetének meg lehet kóstolni egy vagy több borát, melyeken keresztül valós, egy applikációnak köszönhetően pedig virtuális sétát is lehet tenni egyhelyben ülve a Móri borvidék pincészetei között. A felnőtt korosztályt már többször is megszólítottuk, így vannak borkóstoló és gasztronómiai estek is, ám a gyerekek eleddig nem voltak az épület ezen részében, csak a másik oldalon, ahol foglakozásokat tartunk nekik. Így pattant ki a fejemből az ötlet, hogy miért ne lehetne itt egy farsang, és ennél frappánsabb név nem lehetne Móron, ezen belül a Lamberg pincében, mint hogy Ezerjó farsang.

A buborékfújás tudományát átadták a nagyok a kisebbeknek

Fotós: Palocsai Jenő / FMH

A szép számban szállingózó családok megtöltötték a hosszú pincét, melyben alkottak, kézműveskedtek, álarcot készítettek a gyerekek Istvánfalviné Tardi Ibolya vezetésével, aki táncos is egyben, így egy kis tánckoreográfiát is tanított az apróságoknak, miközben a felnőttek leülhettek, hátra dőlhettek, akár talpas pohárral a kezükben.

A város alpolgármestere is jelen volt az eseményen. Istvánfalvi Dávid elmondta: -A pince, megnyitása óta egyre több vendéget fogad, hiszen egyre inkább felfedezik, vagy az idősebbek újra felfedezik a helyet. A jelenleg is zajló, heti kétszer tartott borkóstoló estek minden alkalommal teltházzal mennek, ahogy a hagyományos ízeket bemutató Gasztroklubok is. A farsang egy újabb üde színfoltja lesz a palettának, és persze további programokat is tervezünk. Célunk, hogy értékes és valódi tartalommal töltsük meg a helyet.