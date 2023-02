- Olyan gyermekek nevelését vállaljuk, akiknek a jövője emberi szemmel nagyon sokszor bizonytalan. Sőt, hiányzik a jövőjük. Ki tudja, milyen sors várj rájuk, hogy alakul az életük. Egy igazi céljuk van: látva, hogy az Istennek van elképzelése, szeretnénk hozzávezetni ezeket a gyermekeket, azért, hogy ők is ismerjék fel Isten terveit.

Majd pedig Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármester mondta el köszöntőjében: a város és a vármegye életében egyaránt fontos központot adhatnak most át, amely több értelemben is szent célt szolgál: hiszen hitről, nevelésről és gyermekekről szól. Majd pedig a város nevében felajánlotta segítségét, támogatását a központ vezetőinek a későbbiekre is.

Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára az elmúlt hetek gyermekvédelemmel kapcsolatos történéseire utalva hangsúlyozta: a gyermekek védelme külön fontos helyen kell, hogy legyen mindenki életében.

- Látjuk a sok veszélyt, amely a gyermekekre leselkedik, ezért bármi áron meg kell őket védenünk – tette hozzá, kiemelve, hogy a magyarországi gyermekvédelem egyik új vára, bizonyítéka az új fehérvári központ. Összességében 500 gyermek sorsát érinti majd ennek a központnak a munkája – tudtuk meg, ahogy azt is: országos szinten 23 ezer olyan gyermek van ma Magyarországon, akik nem élhetnek saját családjukban.

Ma Magyarországon a gyermekvédelmi intézményrendszerek több mint háromnegyede egyházi fenntartásban működik, amelyek erős együttműködésben állnak az önkormányzatokkal, az állammal is. - Csak együtt lehet elvégezni ezt a munkát – tette hozzá az államtitkár.

Spányi Antal megyéspüspök hangsúlyozta: a gyermekvédelem kiemelten fontos, szent küldetés.

– Egy életet menteni, Isten felé segíteni, tanítani arra, mit jelent a világban megtalálni a helyünket, felismerni a boldogságunkat, elfogadni saját korlátainkat, körülményeinket, s az életben felismerni az Istent, nehéz hivatás. Mégis nagyon szép. Hiszen az ember akkor érzi jól magát, ha tud jót tenni, másokat segíteni, felemelni – fogalmazott, majd pedig Isten áldását kérte ő is a központ működésére.