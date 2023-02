- A helytörténeti gyűjtemény alapját a református egyház által gyűjtött tárgyak képezik, amiket eddig az iskolában tároltunk. Bár az eredeti tervünk nem a Rákóczi utcai ingatlan megvásárlására vonatkozott, ám az általunk vágyott házat továbbra sem adják el. Adódott viszont a lehetőség, hogy a 15. szám alatt található igen régi, vélhetően vegyes falazatú épületet hatmillió forintért megvehetjük. Az egyezség már meg is köttetett – monda el kérdésünkre Császár Roland polgármester.

A ház jelenleg igen rossz állapotban van, hiszen egyike a település legrégebbi épületeinek, ám a polgármester és a képviselők arra jutottak, hogy még a felújítás költségeivel együtt is nagyon kedvező az ajánlat. A régi ház pedig felújítás után autentikus környezetet nyújthat egy helytörténeti kiállításnak, ám mellette egyéb tervek is léteznek a hasznosításra.

- Az udvaron van egy török kút, amiről azt gondoltuk, hogy török segítséggel újulhat meg, ám ezt az elképzelésünket a földrengés meghiúsította. Szeretnénk a pincét is eredeti állapotában helyreállítani és megőrizni az épület faablakait. Az udvar hátsó részében egy kisebb játszóteret alakítanánk ki, illetve itt épülne fel a falu kemencéje is. A terület nem nagy, de kisebb – akár családi - rendezvényekre remekül hasznosítható – tette hozzá Császár, aki azt is elmondta, régi vágya a településnek, benne a gyűjteményt gondozó Kajászóért Egyesületnek, egy saját tájház létrehozása.

A képviselő-testület lelkesedése óriási, igyekeznek annyit tőkét összeszedni – keresik a megfelelő pályázati forrásokat is -, hogy a nyárra legalább az állagmegóvás megtörténjen. Az udvar tereprendezése már meg is kezdődött. A munkákhoz várják a segítő kezeket és a felajánlásokat, amiből néhány már érkezett is: a kemencét a kajászói Kemencegyár készíti el, de a tető felújításában való részvételre is kaptak már ígértet. Miközben a munka folyik, a polgármester igyekszik kideríteni a ház pontos történetét is, ám úgy tudja, Kajászó egyik legrégebbi házáról van szó, amit korábban Tőzsér-házként emlegettek a faluban.