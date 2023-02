Pintér Ildikó, a székesfehérvári Tourinform Iroda idegenvezetője kalauzolta vasárnap délelőtt az érdeklődőket a történelmi belvárosban, annak titkait kutatva. Az idegenvezetők világnapja alkalmából szervezték a vezetett sétát.

- Az idegenvezetők világnapját évek óta szervezzük, s pont azért találták ki, hogy azok a városlakók vagy akik nem ismerik az adott várost, ők is megismerjék azt, egy ingyenes lehetőség keretében. Szívesen megmutatunk olyan érdekességeket, amelyeket a mindennapi „futásban” nem vesznek észre – mesélte a feol.hu-nak az idegenvezető, aki ezúttal egy nagyon érdekes témát hozott a vele tartóknak. – Máshonnan érkezőktől már hallottam, hogy szerintük milyen pici, mégis milyen hosszúkás a belvárosunk. Ez valóban így van, a térképen az is látható, hogy olyan, mint a szilvamag vagy mint a szemünk formája. Amikor Géza bejött, kinézte magának ezt a lápos, mocsaras szigetet, s nagyon megtetszett neki, nem mellesleg tudta, hogy alkalmas védelmi szempontból is a hasznosításra. Erre építette hát a városunkat, amit várfal vett körül, s ezen belül alakult ki ez a szilvamag forma.

A vasárnap délelőtti sétán a belváros szilvamag formáját fedezhették fel a kirándulók

Fotós: S. Töttő Rita / Fejér Megyei Hírlap

- Ez viszonylag nyugodt hely volt, ahol a négykaréjos templomát is felépítette, majd pedig királyi koronázó székvárossá nőtte ki magát a város. Felülről nézve látszik legjobban a kialakult városforma, amely egyébként már az 1200-as években is érzékelhető volt. Kevesen tudják, hogy a kis utcák, amelyek ma a térképen láthatók, már akkor kezdtek kialakulni és a tér, a kiüresedett forma, ahol most az Országalma áll, már akkor is létezett.

Az idegenvezetők napjára összegyűlt kis társaság kíváncsi hallgatóságnak bizonyult, Pintér Ildikó történeteit hallgatva követték őt a város érdekes pontjai felé.