Csanádi Zoltán

Korábban alpolgármesterként majd képviselőként dolgozott a településért Csanádi Zoltán, aki polgármesterként új lendülettel kívánja fejleszteni Szabadegyházát és az ott működő közösségeket.

– Nem lehet más a legfontosabb célunk, mint az itt lakók életkörülményeinek javítása, és annak elősegítése, hogy boldogan és elégedetten élhessék meg mindennapjaikat a településen – fogalmaz a polgármesterjelölt. Éppen ezért a település vezetőjeként többek között a bölcsődei férőhelyek számának növelésén, parkolók kialakításán dolgozna, de céljai között útfelújítás, járdaépítés és a közvilágítás korszerűsítése is szerepel. Csanádi Zoltán álláspontja szerint meg kell teremteni a lehetőséget a fiatalok és a településre költözők számára is, amit új telkek, utcák kialakításával és úgynevezett fecskelakások megvalósításával lehet elérni. A polgármesterjelölt szintén fontosnak tartja a közösségépítést, aminek érdekében újraindítaná a művelődési ház szolgáltatásait, kézműves és közösségi házat alakítana ki. A sportolási lehetőségek kibővítésére, a civil szerveződések létrehozására és a közösségi klub kialakítására vonatkozó célkitűzéseivel szintén a közösségépítésért dolgozna. Csanádi Zoltán tervei között sorakozik a polgárőrség és az idősek napközijének újraindítása, valamint a testvértelepülésekkel és vállalkozókkal való kapcsolat erősítése is. – Polgármesterként azt szeretném elérni, hogy az itt lakók büszke és boldog szabadegyháziak legyenek, az ide költözők pedig érezhessék és megszeressék a közösségünkhöz való tartozás élményét – emelte ki Csanádi Zoltán.

Csanádi Zoltán polgármesterként új lendülettel vágna bele a település fejlesztésébe

Forrás: Csanádi Zoltán

Egriné Ambrus Andrea

Egriné Ambrus Andrea 2014 óta dolgozik Szabadegyháza polgármestereként, azt megelőzően pedig nyolc esztendőn át a település jegyzői feladatait látta el. A korábban megkezdett feladatok befejezése mellett új tervekkel is készül a közösségépítés és a településfejlesztés terén egyaránt arra az esetre, ha a lakosság úgy dönt, folytassa munkásságát.

– Élhető közösséget kívánok kialakítani, amihez áldozni kell. Időt, energiát és pénzt. Polgármesterként 2014-től ezen dolgozom, és ha bizalmat szavaznak, akkor ezután is – fogalmazott a polgármesterjelölt. Egriné Ambrus Andrea kiemelte, Szabadegyháza stabil gazdasággal rendelkezik, ami lehetővé teszi a fejlesztéseket, emellett pedig a jelenlegi helyzetben szükséges gazdasági tartalék is rendelkezésre áll. A település lakosságát nem terheli helyi adó és a polgármesterjelölt úgy fogalmaz, ha rajta múlik, ez nem is fog változni. Egriné Ambrus Andrea továbbra is fontosnak tartja a gyermekes családok, az intézménybe járó gyermekek, a civil szervezetek és a rászorulók támogatását. Mint mondja, a jövőben is támogatni fogja a lakások energetikai korszerűsítését, bővítését. – Nem mondok le az utcanyitási tervekről, új telkek kialakításáról és további fecskelakások építéséről – emelte ki a polgármesterjelölt. A megfogalmazott tervei között szerepel egyebek mellett az útfelújítás, a járdaépítés, a közvilágítás korszerűsítése, közlekedésbiztonsági intézkedések, az illegális hulladéklerakók megszüntetése, valamint a lakóteleppel kapcsolatos problémák megoldása is.

Egriné Ambrus Andrea a polgármesterként korábban megkezdett munkája folytatása mellett új tervekkel is rendelkezik

Forrás: Egriné Ambrus Andrea

Szabó István

Az egykori nyomozó, nyugdíjba vonulását követően most nemzetközi kamionosként dolgozó Szabó István polgármesterként egy olyan település létrehozásáért dolgozna, ami nemcsak kívülről szép, hanem meg is telik közösségi élettel.

Szabó István az egyik legfontosabb feladatnak tartja, hogy a már meglévő infrastruktúra és településkép állagát és állapotát megőrizzék, amit véleménye szerint egy falugondnok segítségével lehetne elérni. Mint mondja, a megkezdett fejlesztéseket be kell fejezni, ugyanakkor nem lehet a lakosok kárára beruházásokat végezni. – Vannak utcák, ahol az út a felújítás miatt magasabbra került a telkek szintjénél, így befolyik a víz. Meg kell oldani a belvíz elvezetését – emelte ki a polgármesterjelölt. Az egyik legösszetettebb feladatként említi az ipartelepi problémák megoldását, amellyel kapcsolatban szintén számos tervet fogalmazott meg, melyek megvalósításához az összefogásra is szükség van. A településfejlesztéshez kapcsolódóan egy új településelrendezési koncepció is céljai között szerepel, de hasonlóan fontosnak tartja a közrend és a közbiztonság helyreállítását is. Mindezek mellett Szabó István polgármesterként a közösség építésén dolgozna. – A kirándulásokkal, programokkal kapcsolatban meg kell kérdezni a lakosság véleményét. Ezekről nem a polgármesternek kell döntenie egy személyben – emelte ki Szabó István. Településvezetőként együttműködve a lakosokkal, az intézményvezetőkkel a polgármesterjelölt célja, hogy újra megtöltse élettel a közösségi tereket.