Március 4-én, szombaton délelőtt várják a sukorói általános iskolában azokat, akik szeretnének részt venni a sukorói önkormányzat szervezésében megvalósuló egészségnap által biztosított programokon. Lesz tüdőszűrés, véradás, vérnyomásmérés, vércukorszint mérés, fogorvosi tanácsadás, biorezonancia vizsgálat is. Számos egyéb fontos vizsgálaton részt vehetnek továbbá a látogatók: fejbőr és hajdiagnosztika, bőrgyógyászati szűrés, látásvizsgálat, hallásvizsgálat is szerepel a lehetőségek között. Itt lesz Lencsés Rita, aki a gyógynövények világába vezeti be az érdeklődőket, Borostyán Judit pedig jógára invitálja a résztvevőket. Gazdagh Melindával gerinctornán vehetnek részt a vendégek, Hacsavecz Beatrix pedig a várandósság és szoptatás alatt használható illóolajokat, gyógynövényeket mutatja be. Demeter Tünde párkapcsolati tanácsadást tart, továbbá külön előadást tart a veszteségek, gyászfeldolgozás témakörében.