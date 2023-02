- Az első rendezvényt 2014-ben tartottuk, egy Válon minden évben több hónapot töltő német úr javaslatára, aki télen is itt van néhány hétig. Úgy gondolta, mivel Válon nem létezett falu szinten farsangi mulatság, indítsunk útjára egyet! A karnevál kifejezés pedig kézenfekvő volt, hogy KarneVál formában a rendezvény neve legyen – mesélt a kezdetekről az idei farsang egyik szervezője, Bencze Irén.

Az első három rendezvény nagy sikerrel zajlott a helyi pizzéria udvarán. A KarneVál minden évben zenés reggeli ébresztővel vette kezdetét, majd délután a jelmezes felvonulással folytatódott, a menetben gyalog és különféle feldíszített járműveken is vonultak a résztvevők. A felvonulás végén a rendezvénysátorba érkezőket műsor és zene várta.

A pizzéria aztán bezárt, a közös farsangok elmaradtak. Idén azonban „hirtelen felindulásból” Bencze Irén és párja úgy döntöttek, újra meghirdetik a KarneVált a faluban. Az idő rövidsége miatt komoly szervezésre nem futotta, de az önkormányzat és a tűzoltóság is támogatja a kezdeményezést: előbbi biztosítja a rendezvénysátrat, utóbbi a helyszínt. – Nem kértünk előzetes regisztrációt, viszont több plakátot is kitettünk a faluban és a közösségi oldalon is meghirdettük az eseményt. Nem tudjuk, hányan jövünk össze, az idén spontán farsang lesz! Zenéről és némi harapnivalóról gondoskodunk. Várjuk a jókedvű, jelmezbe öltözött váliakat és a szomszédos településen élőket és szívesen fogadunk fellépőket is! Egy műsorszám már biztosan van: a helyi Bíbor Néptánccsoport – mondta a szervező.

A KarneVál február 18-án szombaton 13 órakor kezdődik a tűzoltóság udvarán.