A Malom utcai szennyvízátemelőnél a víznyomás csökkenését észlelték a Fejérvíz munkatársai, ami miatt megkezdték azt a több napon át tartó munkát, amely végül sikerrel zárult. A Fejérvíz már a munkavégzés során tájékoztatást adott arról, hogy videókamerás vizsgálatot is alkalmaznak annak érdekében, hogy megtalálják a hiba forrását.

Megkérdeztük a szolgáltatót, mi lett az eredménye ennek a vizsgálatnak, valamint arról is érdeklődtünk, hogyan lehet csökkenteni az ilyen és ehhez hasonló hibák kialakulásának számát. – A videókamerás vizsgálat sajnos nem hozott eredményt. A kis, 90 milliméteres csőátmérő miatt önjáró kamerát nem tudtunk alkalmazni. A betolószáras kameránk alkalmazhatóságának határáig, körülbelül 40 méterig végzett vizsgálat során nem volt látható dugulás nyoma – fogalmazott válaszában a Fejérvíz.

A szolgáltató munkatársai azonban természetesen nem adták fel a hiba elhárítására tett kísérletek sorát és végül sikerrel zárták a folyamatot. Az átemelő irányából vákuum alá helyezték a nyomóvezetéket, majd emelt nyomású szivattyút helyeztek üzembe. – Ezeknek az intézkedéseknek a hatására a dugulást okozó szennyeződés elmozdult a helyzetéből és szabaddá vált a csőkeresztmetszet – tájékoztatta portálunkat a szolgáltató.

Azonban az, hogy hasonló dugulások ne nehezítsék a szolgáltatás folytonosságát és biztonságát, minden felhasználó közös felelőssége. Sokan ma is felelőtlenül juttatnak olyan hulladékot a csatornarendszerbe, amely jelentős duguláshoz vezetnek, ezt viszont egy kis odafigyeléssel el lehet kerülni. Továbbra is tilos a csatornába dobni többek között a nedves törlőkendőket, különböző higiéniás és egészségügyi termékeket, valamint azok csomagolásait. A Fejérvíz Zrt. weboldalán részletes listát találnak a szennyezőanyagokról is.