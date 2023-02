A tapasztalatokkal kapcsolatban megkerestük a Volánbusz Zrt.-t, ahol többek között a jegyek pótlásáról érdeklődtünk. A szolgáltatótól megkérdeztük azt is, mit tehetnek ilyen esetben azok, akik valamelyik külső városrészből szeretnének utazni és nincs más lehetőségük jegyet vásárolni.

A vállalat tájékoztatása szerint az autóbuszok vezetői forgalomtól függően bármikor ki tudják egészíteni a menetjegyek készletét, amit gyorsan és egyszerűen, több helyszínen is meg tudnak tenni. Annak érdekében, hogy minden utast ki tudjanak szolgálni, pótolhatják a jegyeket többek között a telephelyeken és az állomásokon is. Ugyanakkor a Volánbusz felhívja a figyelmet más jegyvásárlási lehetőségekre is: a leggyorsabb alternatíva a telefonos applikáción keresztül történő vásárlás, de az utasok menetjegyet válthatnak a megállók közelében a vállalat partnereinél is.

A tájékoztatás szerint a szolgáltató nem kapott bejelentést hasonló problémával kapcsolatban. Éppen ezért arra kérik az utasokat, hogy minden panaszukkal a lehető legrövidebb időn belül forduljanak a vállalathoz az észrevételek kivizsgálása és megnyugtató lezárása, ezzel egyidejűleg pedig a szolgáltatások színvonalának növelése érdekében.