Ugyan két megválasztott képviselő hiányzott a február 9-ei közgyűlésről, tizennyolc fő jelenlétével az ülés határozatképes volt, így nekiláthattak a javaslatok megtárgyalásának. A legfontosabb napirendi pontot a Fejér Vármegyei Önkormányzat idei költségvetésének elfogadása jelentette, melyet a képviselők egyhangúan megszavaztak. Molnár Krisztián ezzel kapcsolatban elmondta, több mint 4 milliárd forint került most a megyei önkormányzathoz, az összeg jelentős része pályázati forrásokból és a különleges gazdasági övezeti működésből származik. – Ezeknek a forrásoknak a nagy részét vissza is forgatjuk az érintett településekre fejlesztésre vagy működésre – emelte ki a közgyűlés elnöke. Mint mondta, egy népszerű pályázati program forrásai is időarányosan érkeznek majd; az összeg több mint 70 milliárd forintot tesz ki.

A közgyűlésen több rendeletelem módosítása is megtörtént, köztük a vármegyei elnevezés átvezetése azokban a rendeletekben, amelyek esetében a korábbi gyűlésen ez nem valósult meg. Döntéseket hoztak a Kincsestáj kerékpárút fejlesztése Móron című projekttel kapcsolatban is. Ez alapján hamarosan kiírják a közbeszerzési eljárást, a projekt végén pedig egy több mint 2 kilométer hosszú kerékpárút jön létre. Emellett a kerékpáros közlekedéshez és turizmushoz kapcsolódott az a napirendi pont is, amelyben a megye kerékpárforgalmi főhálózati tervéről tárgyaltak. Molnár Krisztián kiemelte, a távlati cél, hogy a móri és vértesi kerékpárút-hálózatot összekössék a Velencei-tóval.

Különböző támogatásokkal kapcsolatban is egyhangú döntést hoztak a képviselők. A Szent György Kórház számára egy rendezvény megvalósításához félmillió forintot biztosít a megye önkormányzata, ugyanakkor egy székesfehérvári egyesület is támogatásban részesül. Molnár Krisztián beszámolt képviselőknek a két ülés között történt eseményekről, például arról, hogy a kormány hat hónapra átvállalta a Dunaferr dolgozóinak bérköltségeit. Ezzel kapcsolatban Kátai György szólalt fel, aki köszönetét, valamint reményét fejezte ki, hogy ezzel egy hosszútávú megoldás alakulhat ki.