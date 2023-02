A székesfehérvári közgyűlésben eddig politizáló Ráczné Földi Judit a parlamentben folytathatja tevékenységét. A párt közleménye szerint Kordás László országgyűlési képviselő tragikus halála miatt a Demokratikus Koalíciónak döntenie kellett a 2022-es országgyűlési választáson szerzett listás mandátum sorsáról. "A DK Elnöksége azt a döntést hozta, hogy a jövőben Ráczné Földi Judit fogja betölteni a megüresedett országgyűlési mandátumot, így egy olyan tehetséges nővel bővül a DK frakciója, aki jól ismeri a vidék Magyarországát is."

Mindez érinti a tehát a fehérvári közgyűlés összetételét is, hiszen Földi Judit helyére az ellenzéki koalíciónak valakit delegálnia kell.

Közben a fehérvári Fidesz is közleményt adott ki a döntést követően: „Jó munkát kívánunk Ráczné Földi Juditnak, a DK új parlamenti képviselőjének Budapesten. Gyurcsány Ferenc döntése, miszerint mentőövet dob Ráczné Földi Juditnak, is azt bizonyítja, hogy a fehérvári baloldal hajója megállíthatatlanul süllyed. Süllyed, hiszen az elmúlt évtizedben a baloldal elfordult a fehérváriaktól, és ezt a fehérvári emberek is érzik. A mostani döntésnél is látszik, hogy a baloldalon nem az emberek választanak. A baloldalon Gyurcsány Ferenc, a magyar baloldal vezére választ. De Gyurcsány csak egy mentőövet dobott. Mi lesz hát Márton Rolanddal és a többiekkel?"

Közösségi oldalán Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is köszönetet mondott Ráczné Földi Juditnak a közgyűlésben folytatott tevékenységéért, és mindent jót kívánt új munkaköréhez.