A különböző ünnepekkel, hagyományokkal kapcsolatban a Vörösmarty Mihály Könyvtár rendszeresen készít online elérhető kvíz az olvasók számára. Legújabb játékuk a nagyböjti időszakhoz kapcsolódik, ám egyúttal egy vers, novella, regény, film és zeneajánló is. A könyvtár munkatársai ezzel kívánnak tartalmas és hasznos időtöltést az ünnepet megelőző időszakra.

Április 12-ig minden délelőtt megjelenik egy-egy kérdés a könyvtár közösségi média oldalán, a válaszokat pedig akár naponta, akár a játék végén, egyszerre is be lehet küldeni. A legtöbb helyes választ beküldő játékosok között könyvjutalmat sorsolnak ki a szervezők.