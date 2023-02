Az okleveles gépésztechnikusi képzés után most már az elektronikai technikusi képzés is elérhető a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Széchenyi István Műszaki Technikumában, melynek együttműködő partnere az Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kara. Az együttműködést szerdán, sajtótájékoztatón ismertették a szervezetek, a partnerséget pedig üdvözölte Székesfehérvár önkormányzata részéről Mészáros Attila alpolgármester.

- Az egyetem műszaki karára már eddig is nagy arányban jelentkeztek a fiatalok a Széchenyiből, a szakmai kapcsolat további erősítésével azonban most újabb lehetőségekhez juthatnak a fehérvári fiatalok – fogalmazott az alpolgármester, kiemelve, hogy a pár éve indított okleveles gépésztechnikusi képzés is nagy lépés volt. - Most pedig ez a kör bővül tovább azzal, hogy az elektronikai technikusi képzést is elindítják – tette hozzá az alpolgármester, rámutatva, hogy az együttműködés megnyilvánul többek között az intézmények közötti „áttanításban” és a közös tanterv kidolgozásában is. – Mindannyian azért dolgozunk, hogy minél okosabb, ügyesebb, az ipar számára nélkülözhetetlen fiatalokat képezzenek Székesfehérváron, hogy aztán később a helyi iparban is el tudjanak helyezkedni.

Kovács Levente professzor, az Óbudai Egyetem rektora hozzátette: cél, hogy az okleveles technikusi képzést felfejlesszék olyan szintre, hogy az egyetemre kerülés könnyebb legyen. A kollaboráció – fogalmazott -, az oktatói gárda szimbiózisában is megmutatkozik, mellyel e cél megvalósítása könnyebbé válik.

Kulcsár Szilvia, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum kancellárja kifejtette: a két intézmény közti együttműködés valóban hosszú évekre nyúlik vissza, amelyben egymás infrastruktúrájának a használata is szerepet kap.

– Ez például a Széchenyis diákoknak jelent nagy előnyt, hiszen már diákként megismerhetik azt a robotikát, mellyel később az iparban, munkavállalókként is fognak találkozni. Továbbá az okleveles technikusi képzés mellett a duális képzés is fontos, hiszen nagyrészt ugyanazok a cégek fogadják a Szakképzési Centrum tanulóit, mint akik az egyetem hallgatóit. Így, ha valaki egy területre koncentrálna, lehetősége nyílhat arra, hogy ugyanannál a cégnél folytassa gyakorlati tanulmányait az egyetemen, mint ahol technikumi szinten elkezdte. Ez minden fél számára pozitív lehetőségeket jelent.

Szépné Holczer Piroska, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum főigazgatója pedig rámutatott:

- Ezekkel az együttműködésekkel valódi életpálya modellt tudunk biztosítani diákjainknak, akik tanulmányaik befejeztével remélhetőleg jó szakemberként vehetnek majd részt a gazdasági életben és boldog emberekké válnak – hiszen olyan közösségben dolgozhatnak, ahol megbecsülik őket. És Székesfehérvár pont egy ilyen város! - Továbbá hangsúlyozta: okleveles technikusi képzés a Székesfehérvári Szakképzési Centrum intézményei közül nem csak a Széchenyiben van: a Jákyban és a Bugátban is elérhető ez a magasabb színvonalú tudást biztosító lehetőség. A sajtótájékoztatón a felek kézfogással erősítették meg együttműködésüket.