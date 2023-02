Nyílt levelet fogalmazott meg Velence polgármesterének – és eljuttatta szerkesztőségünkbe is - Krausz György, aki nemrégiben civil kezdeményezést is indított a városban, s felhívására összefogtak a helyiek és csatlakozott az önkormányzat is. Ezúttal azonban a velencei Fidesz csoport elnökeként fogalmazta meg gondolatait nyílt levelében, melyben azt írja, hogy Velence minden lakójának, választópolgárának jogos elvárása, hogy tisztán lásson a települést érintő legfőbb kérdésekben. E levél megfogalmazására a nemrégiben lemondott képviselők ügye késztette Krauszt, aki így tájékoztatta a nyilvánosságot arról, miért mondtak le a képviselők. De levelének közzétételét „a legutóbbi képviselő-testületi ülésen történt képviselői illetményének jelentős megemelése” is szükségessé tette.

Mint Krausz György írja, hasonló lemondásra Velencén a rendszerváltást követő önkormányzatiság korában nem volt példa, ezért jogos a lakosság igénye a háttér megismerésére. A képviselő-testület tagjainak illetményemelése pedig a jelenlegi gazdasági helyzetben – azt írja -, elfogadhatatlan. „Ezzel együtt nagyon bízunk abban, hogy ezzel az tiszteletdíjbéli emeléssel, nem a nagyobb számú lemondásnak ment elébe Polgármester úr!” – tette hozzá levelében Krausz, majd kérdéseket tett fel: „Valóban történt-e emelés a képviselő-testületi tagok tiszteletdíját érintően? Amennyiben a tiszteletdíjak emelése megtörtént, azokról milyen indokok alapján hozott döntést a képviselő-testület, milyen indoklással terjesztette elő a pénzügyi bizottság? Továbbá, ha a tiszteletdíjak jelentős mértékű emelése megtörtént, úgy kérem nyilatkozzon arról, ez hogyan áll összhangban az Önök által a fejlesztések elmaradásának indoklásában minden esetben kifogásként hangoztatott nehéz gazdasági helyzettel!?”

Ahogy azt szerdán megírtuk, a velencei önkormányzat már közölte, kik kerülnek a lemondott képviselők helyére – a háromból kettő a Fidesz színeiben ül a képviselő-testületbe. Erre utalva írta nyílt levelében Krausz, hogy „amennyiben a város szolgálatára, a választási törvény szerinti képviselői tisztségre kéri fel őket az önkormányzat és azt elvállalják, minden esetben előtérbe fogják helyezni a jótékonykodást , minthogy az emelt összegű tiszteletdíjukkal saját pénztárcájukat tömjék ki. Mert tudja Polgármester úr, a városunk és szavazóink szolgálata az Önök által is sokat hivatkozott gazdasági helyzetben, erre a döntésre sarkalja a lelkiismeretes tisztségviselőket!”

Majd emlékeztette a polgármestert a Regélő Egyesület 2019-es választási kampányára, az őszinte kommunikáció fontosságára. „Tisztelt Polgármester úr, hát tessék, most bizonyíthatják, hogy mindezek a szlogenek nem csak üres frázisok voltak. Lépjenek elő és nyilatkozzanak a feltett kérdésekben, hiszen ezek a témák minden velencei lakost érintenek!” – zárta gondolatait a levélíró.