Tábiné Nyúl Gabriella helyi lokálpatriótaként ismét nagy dobásra készül a helyi önkéntesekkel és az önkormányzattal közösen.

– Hosszú évek óta Előszállás a házigazdája ennek a különleges rendezvénynek. A kezdetek kezdetén mindig karácsonykor szokott lenni. A rendezvény ingyenes, és mindig telt házas. Ami nem is nehéz dolog, hisz Czuppon Péter néptánc pedagógus tanítványai mutatják be tudásukat – mondta mosolyogva a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtár munkatársa. Kiemelte, hogy a rendezvény túlmutat a település határain, megye szintűvé nőtte ki magát.

Kis-Magyarországtól egészen az erdélyi területekig számos tájegység táncát bemutatják a jellemzően Dél-Fejérből érkező táncosok péntek este 18 órától.

– Baracs, Dunaföldvár, Előszállás, Nagyvenyim táncosai, akiket Czuppon Péter tanít veszik majd birtokba a művelődési házat. Az őket kísérő családtagok, barátok, volt táncosok jönnek majd nézőként, persze azért a faluból is érkeznek majd nézők. A műsor után pedig táncház, amíg a táncoló talpak csak bírják. Vendéglátás is lesz: süti, zsíros kenyér, forralt bor, tea, üdítő és a nagyoknak persze a pálinka is alap ezen az estén. Bár a jókedv anélkül is garantált – tette hozzá nagy örömmel, majd a különleges hagyományokra is kitért:

– Szponzor az önkormányzat, de úgy szokás, hogy minden táncos is hoz egy-egy tányér sütit vagy pogácsát. Hatalmas ováció, vastaps és jókedv, vidámság jellemző erre az estére. Általában szombaton szokott lenni ez a rendezvény és délután kettőtől éjfélig is el szokott tartani a kitartóbbaknak. Most annyira sűrű volt a január, és a február, a szalagavatók és egyéb rendezvények miatt, hogy az idén pénteken este tudjuk csak megtartani.