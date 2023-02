„Örömmel számolok be róla, és egyúttal köszönetemet fejezem ki a 26 kálozi polgárnak, akik egy újabb sikeres véradáson vannak túl, amelynek a Faluház Káloz adott otthont" – olvasható Facebook-bejegyzésében. Ehhez hozzászólva néhány helyi lakos azt javasolta, hogy szerencsésebb lenne, ha már délelőtt elkezdődnének a véradások, így a délutános dolgozóknak is hozzájárulhatnának az életmentéshez. Egyikük 11 órai kezdés javasolt a faluvezetőnek, így akár a többszörösére is nőhet a véradók száma.