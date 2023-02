Egy ifjú hölgy került patt helyzetbe az egyik mobilszolgáltatóval. A panaszos elmondta, hogy nemrégiben elvesztette édesanyját, aki a Vodafone-nál volt szerződésben éveken át. Ám sajnálatos távozását követően nem tudta az örökös lemondani a szerződést, annak ellenére, hogy mindent elkövetett. A gyászoló úgy fogalmazott: -A szolgáltató honlapján van egy felület, ahova fel lehet tölteni a halotti anyakönyvi kivonatot, ezzel is bizonyítva az elhalálozás tényét, ám ez a felület magának a feltöltő személynek a küldés gomb megnyomása után semmilyen igazolást, visszaigazolást nem ad arról, hogy ő ezt a bizonyos dokumentumfeltöltést elvégezte. Az, hogy nem kapott visszaigazolást, az csak a jéghegy csúcsa, ugyanis annak ellenére, hogy a kétségbeesetten hozzánk forduló megtette a megfelelő lépéseket, mégis csak számlát kapott az elhunyt személy nem használt telefonja kapcsán.

A halotti anyakönyvi kivonat digitális másolata bekerült a rendszerbe, de a feltöltő nem kap róla igazolást, amire később hivatkozhat

Fotós: PJD/FMH

Feltettünk hát néhány kérdést a szóban forgó mobilszolgáltatónak és ezekre Halmosi Imola a cég Senior PR Manager bosztásban dolgozó munkatársa felelt: -Az előfizető halála, jogutód nélküli megszűnése, valamint a szolgáltató jogutód nélküli megszűnése esetén is meg lehet szűntetni a szerződést. Az első esetben, vagyis az előfizető elhalálozása esetén az öröklésre jogosult személy köteles az elhalálozásának tényét a szolgáltató felé a halotti anyakönyvi kivonat kiállítását követően bejelenteni és hitelt érdemlően igazolni. Ezt megteheti márkaképviseleteinknél, viszonteladóinknál személyesen, vagy az ügyfélszolgálat elektronikus levelezési lehetőségeinek egyikén, vagyis a www.vodafone.hu/kapcsolat, [email protected], míg egyéni vállalkozók esetén: [email protected] Megkérdeztük azt is, hogy mi van, ha készülékvásárlás vagy bármi más okból kifolyólag hűségidő, illetve tartozás köti össze a szerződött feleket? A PR szakember azt felelte: -A határozatlan idejű előfizetői szerződést rendes felmondással lehet megszüntetni. A határozott idejű változat esetében az öröklésre jogosult a szerződés megszűnése miatt a kedvezmények megtérítésére nem köteles. A szolgáltató a hűségidő és/vagy készülék ellenére is kötbérmentesen bontja a szerződést, és a haláleset napjára vagy az utolsó díjköteles forgalom napjára visszamenőleg végez számlakorrekciót. Amennyiben ez után is maradna tartozás, az egyedi elbírálás alapján kerül jóváírásra. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy hogyan érkezhet számla az örökös nevére? Azt a választ kaptuk Halmosi Imolától, hogy amennyiben az elhalálozás napját követően volt fizetős forgalom az érintett előfizetésen, előfizetéseken, abban az esetben a szolgáltató jogosulttá válik az elhalálozás napja és a legutolsó fizetős forgalom között keletkezett havi-, forgalmi- és egyéb díjakat kiszámlázni az öröklésre jogosult részére. Ez abban az esetben is így van, ha az örökös a szerződés átírását nem kívánja. Ilyenkor a szóban forgó díjakat a szolgáltató a végelszámoló számlában számlázza ki, melynek határidőre történő befizetése az örökös feladata. Mivel a hozzánk forduló panaszos ügye is sínen van azóta, ugyanis a Vodafone készségesen elküldött a hírlapon keresztül egy folyamatot, hogy mit is kell tennie, lépésről lépésre annak érdekében, hogy mielőbb rendeződjön a kellemetlen jogi helyzet.