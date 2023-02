- A felújítás szempontjából jó hírnek számít, hogy az önkormányzat átveszi a településen áthaladó főút melletti járdákat, amelyek eddig a Magyar Közút tulajdonában voltak. Ezzel lehetővé válik, hogy a község megfelelő pályázati forrást találjon ezeknek a szakaszoknak a rendbe tételre. Az út és a mellette futó árok továbbra is a közútnál maradt – kezdte Juhász Csaba, polgármester az összefoglalóját.

A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, a képviselő-testület 2022-ben nem módosította az adórendeletét – bár erre lenne lehetőség -, így idén is a tavalyi év bevételeivel számolnak Tordason. A polgármester kiemelte, hogy idén újra megilleti az önkormányzatokat az iparűzési adó teljes összege. Ennek ellenére ők nem számolnak előre az ebből befolyó összegre a költségvetésben, tekintettel arra, hogy akadnak még olyan cégek, amelyek az eddigieket sem fizették be. A kintlévőségek behajtására idén több figyelmet fordítanak majd. Az idei költségvetés terhére szeretnék kivitelezni a tavaly elkezdett beruházások befejezését és az elnyert pályázatok - csapadékvíz elvezetés, külterületi utak fejlesztése, piac kialakítása, Gesztenyés úti járda kiépítése -, megvalósítását és a tervezett kisebb fejlesztéseket.

Szóba kerültek a tervezett rendezvények is, amelyeket szintén át kell gondolnia a képviselő-testületnek, tekintettel a megemelkedett árakra, ezért lesznek majd olyan események is, amelyhez a teljes közösség összefogására szükség lesz a megvalósításhoz. A januári sikeres és nagy érdeklődésre számot tartó jazz klub további két koncertjét, amelyre májusban és ősszel kerül majd sor, mindenképpen szeretnék megtartani. Idén sem marad el a majális, illetve a Szent István napi falunap és megtartanák az őszi Hangya-napokat is, ám ez utóbbit szeretnék átgondolni, hogy a régi kereteket némileg új tartalommal töltsék meg.