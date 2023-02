Velencéről Pusztaszabolcs felé sűrű oszloprendszer szegélyezi az utat. Még hófehérek, vadonatújak, látszik rajtuk, hogy nemrég kerültek a helyükre. Sokan panaszkodtak erre a szakaszra már korábban is: száguldanak az autók, hiszen a hosszú, egyenes út biztonságosnak tűnik. Ezért vezették be a külterületi szakaszon is a sebességkorlátozást, elég volt negyedóra megfigyelés a Velence tábla határában arra, hogy kiderüljön: már városon belül is nyomják a gázt a sofőrök, mielőtt kijutnak a Velence vége táblán túlra. De befelé érkezve sem sokkal jobb a helyzet…

A Velencére érkezők, a tapasztalat szerint szintén nem mindig lassítanak le eléggé, ezért szükséges az oszloprendszer

Fotós: S. Töttő Rita / FMH

Megkérdeztük hát az út fenntartóját, mi célt szolgálnak az új oszlopok. Pécsi Norbert, a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetője a feol.hu-nak elmondta: a 6207-es jelű Adony-Velence összekötő úton Velence településtábla előtt a Magyar Közút Fejér Megyei Igazgatósága közúti vezetőoszlopokat helyezett ki. A kihelyezés oka pedig nem más, mint hogy Pusztaszabolcs irányából hosszú egyenes útszakaszon érkezhetünk be Velence belterületére.

- Tapasztalatunk szerint a korábban bevezetett 60 km/órás sebességkorlátozás ellenére nagy sebességgel hajtanak be a járművezetők Velence belterületére, ami az ott lakók biztonságát, nyugalmát veszélyezteti. A vezetőoszlopok megszokottnál sűrűbb kihelyezésével hívjuk fel a járművezetők figyelmét a belterület határára, egyfajta kapuzatként, forgalomcsillapítási eszközként értelmezhető, ami rossz látási körülmények között és éjszaka is jól látható – tudtuk meg.