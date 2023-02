Az utóbbi években hazánkban is meghonosodott és egyre népszerűbbé vált a február 14-én esedékes nemzetközi könyvajándékozó nap, – International Book Giving Day – melynek eredeti célja az volt, hogy annyi gyermeknek adhassanak könyvet, amennyinek csak lehet, és megszerettessék velük az olvasást. A kezdeményezés azonban hamarosan szélesebb körben is népszerűvé vált és a gyerekek mellett a felnőtt olvasókat is megcélozva.

Azért nincs annyira eldugva, még plakát is hirdeti a kevésbé szemfüleseknek, mit rejt a fülke a telefonkönyvön kívül

Fotós: Hujber Ferenc

A csőszi Könyvmolyónia-Közösségi Könyvtár is csatlakozott a jeles alkalomhoz egy izgalmas akcióval. A “Keresd meg, vidd haza, olvasd szeretettel!” lényege, hogy a településen így ajándékozzák meg a könyvek szerelmeseit.