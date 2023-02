Városi bál 1 órája

Mozis díjkiosztót tartanak Móron

Idén is lesz farsangi bál Móron, méghozzá az előttünk álló hétvégén, február 11-én. A hagyományosnak mondható jelmezes esemény most is az Erzsébet téri Művelődési Házban lesz, ám a korábbi évekhez képest annyi változás van, hogy most először Dj Tomrovka szolgáltatja a zenét, napjaink legnagyobb slágeréiből válogatva.

Palocsai Jenő Palocsai Jenő

Nincs igazi bál tombola nélkül (illusztráció) Fotós: Palocsai Jenő / FMH

Már önmagában is érdekes valaki már bőrébe, ruhájába bújni, ám a jelmezek nem csak ezt a célt szolgálják ezen a szombat estén, hanem akár versenyruhának is tekinthetők, ugyanis akinek van kedve, beöltözhet a mozivászon egyik sztárjának, és így akár megnyerheti a legötletesebb jelmez díját.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!