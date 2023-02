A helyszínre kiérkezve semmilyen értesítő cédulát nem láttunk, így az sem derült ki, hogy valóban véglegesen zárt volna be a posta. Így első körben a Magyar Posta Zrt.-nél érdeklődtünk, hogy tisztázzák, várhatnak-e a lakók az újranyitásra, avagy sem.

„Az Európát sújtó szankciós energiaválság miatt az egyes országok és a vállalatok rendkívüli takarékossági intézkedéseket vezettek be. A társaság október végén jelentette be, hogy az energiaárak drasztikus drágulása miatt 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerült. Tekintettel arra, hogy a háború és a szankciós energiaválság tartósan elhúzódik, a vállalat vezetése megvizsgálta a jelenleg szünetelő posták további működtetésének lehetőségeit” – közölték lapunkkal, majd hozzátették, Székesfehérváron jelenleg 9 posta üzemel, ám a jelenlegi jogszabályozások szerint csak négy posta fenntartására lenne kötelező, azaz már így is bőven túlteljesítik a követelmény szerintit.

Ami a Budai út 68. szám alatt található postát illeti, a Magyar Posta Zrt. tájékoztatásából megtudtuk, hogy az önkormányzattal kötött ingatlan bérleti szerződése az év végén lejárt, és az nem került meghosszabbítására. Ennek okára a város polgármestere, Cser-Palkovics András részletesebben a hétfő délután tartott online fogadóóráján válaszolt.

„A postahivatalok bezárásáról a Posta döntött, ami Fehérváron öt kispostát érintett az összesen 10 fehérvári postából. Elértük, hogy ebből többet – összesen hármat – az önkormányzat társfinanszírozásában, nagyságrendileg 100 millió forintos városi költséggel újranyisson a Magyar Posta. Sajnos – bár a város szerette volna – az Eszperantó téren és a Budai út esetében nem volt lehetőség a finanszírozáshoz. Egyértelmű volt, hogy ha csak három nyitható, akkor a külső városrészekben nyitnak újra a kisposták, ahol nincs a közelben elérhető másik postahivatal. A posta egyébként megkereste a várost, hogy amennyiben lesznek olyan gyógyszertárak, boltok, benzinkutak, amik vállalják az ezzel járó kötelezettségeket azok postai szolgáltatást is biztosíthassanak. Egy olyan bevásárlóközpont, ami a Budai úton található erre szerintem alkalmas is lenne” – fogalmazott a városvezető.